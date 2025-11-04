Пиріжки, як у бабусі: секрети, щоб не пили олію і не черствіли наступного дня
- Додайте трішки олії в тісто, щоб при смаженні утворився захисний барʼєр.
- Смажте пиріжки в добре розігрітій олії, не перевантажуючи сковорідку.
Смажені пиріжки – це не тільки вдалий перекус, а й теплі спогади про дитинство. Потрібно буквально кілька секретів, аби результат виходив таким самим неймовірним, як і в наших бабусь.
Головні проблеми при приготуванні смажених пиріжків – вбирання олії та швидке зачерствіння. Як їх уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал LOZOVSKI.
Читайте також Шок і сенсація: ми всі варили манку неправильно – відеопідказка, яка стала вірусною
Як зробити пиріжки, щоб не вбирали олію?
Перша підказка – додати трішки олії в тісто. Достатньо чайної або столової ложки олії ні кілограм борошна, аби при смаженні утворився захисний барʼєр.
Ще одна підказка – смажити пиріжки в добре розігрітій олії. Вона не повинна диміти, але при контакті з тістом одразу повинна виникнути реакція смаження.
Смажені пиріжки – це особливий смак та спогади / Фото Freepik
А ще важливо не "перевантажувати" сковорідку великою кількістю пиріжків – вони повинні плавати вільно і не торкатися один одного. Інакше вони знизять температуру олії – і тісто почне її вбирати, підказує портал Cookpad.
Секрети, які стануть у пригоді
Скоро починається сезон мандаринок – а отже, треба знати секрети, як обирати лише солодкі фрукти.
А якщо захочете швидко нагодувати сімʼю – то ці секретні пиріжки від досвідчених господинь стануть справжнім порятунком.