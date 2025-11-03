Мандаринки – улюблений фрукт сезону, за яким постійно стоять черги. Як обрати солодкий фрукт – розповідає 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як обирати солодкі мандарини?

Найперше – дізнайтеся країну походження. Найбільш солодкі фрукти зазвичай з Марокко або Іспанії. Також варто звернути увагу на шкірку – у солодких мандаринок вона легко відділяється.

Улюблений фрукт зими / Фото Pixabay

Ще одна підказка – запах. Якщо він яскравий та насичений, то у фрукті багато цукру, а відтак – можна сміливо його купувати.

А якщо солодких плодів придбали вдосталь – обовʼязково спробуйте мандарини в снігу з TikTok mil_alexx_pp.

