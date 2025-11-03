Приготувати ніжну кремову манку без згустків виглядає цілком тривіальним завданням. Однак виявляється, що ми все життя робили це неправильно, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok m.y.cake_dp.

Як правильно готувати манку?

Не треба постійно стояти біля плити та помішувати кашу. Достатньо довести молоко до кипіння, засипати крупу, накрити кришкою та залишити запарюватися!

А якщо все ж залишитесь прихильником старого способу приготування манки, то спробуйте засипати крупу у ще охолодне молоко – так менший ризик утворення грудочок, радить портал Pysznosci.

Який експеримент варто спробувати?