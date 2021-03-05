Як приготувати смажені сирні кульки: рецепт Євгена Клопотенко

Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Сирні кульки приготовані у фритюрі за рецептом Євгена Клопотенка чудово підійдуть до святкового столу та посиденьок в колі друзів.
Євген Клопотенко не перестає дивувати шанувальників чудовими та простими рецептами смачної їжі. Шеф-кухар та ресторатор поділився рецептом сирних кульок, які ласкаво називає "тягучими хмаринками"
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Будемо смажити сир. Візьмемо і сформуємо своїми пальчиками кульки, обкатаємо їх у хлібних крихтах, кинемо в олію, дістанемо та отримаємо тягучі хмаринки. Отак от просто. Немов янголятка під звуки арфи зробили це на сирних небесах, – прокоментував Євген Клопотенко.
Отож, не зволікайте, нумо готувати смачну закуску разом із шеф-кухарем.