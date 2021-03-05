Як приготувати смажені сирні кульки: рецепт Євгена Клопотенко

Сирні кульки приготовані у фритюрі за рецептом Євгена Клопотенка чудово підійдуть до святкового столу та посиденьок в колі друзів.

Євген Клопотенко не перестає дивувати шанувальників чудовими та простими рецептами смачної їжі. Шеф-кухар та ресторатор поділився рецептом сирних кульок, які ласкаво називає "тягучими хмаринками"

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Будемо смажити сир. Візьмемо і сформуємо своїми пальчиками кульки, обкатаємо їх у хлібних крихтах, кинемо в олію, дістанемо та отримаємо тягучі хмаринки. Отак от просто. Немов янголятка під звуки арфи зробили це на сирних небесах, – прокоментував Євген Клопотенко.

Отож, не зволікайте, нумо готувати смачну закуску разом із шеф-кухарем.

Рецепт сирних кульок у фритюрі

Натріть сир на грубій тертці, витриманий сир натріть на дрібній тертці – змішайте в глибокій мисці. Додайте сирної маси жовтки, сіль, мелений чорний перець та орегано – перемішайте й додайте борошно. Сформуйте з сирного тіста невеликі кульки, в кожну з них додайте шматочок соленого огірка та обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте фритюр з олією, обсмажте в ньому сирні кульки. Готові кульки викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитись від зайвої олії. Подавайте сирні кульки гарячими. Смачного!

Інгредієнти:– 350 г твердого сиру;– 30-50 г витриманого сиру (Старий Голандець або Голдер);– 2 жовтки;– 50 г борошна;– сіль, перець на ваш смак;– орегано;– солоні огірки на ваш смак;– панірувальні сухарі;– 400 мл соняшникової олії.