Смажені яблука на зиму: на наступний рік не залишиться жодної баночки
10 вересня 2022 , 21:23Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Печені яблука в банках на зиму – відмінна і дуже універсальна страва. Вони ідеально підходять не тільки для яблучних пирогів, але і для тортів, млинців, і навіть для бутербродів або рису.
Найбільш поширений спосіб заготівлі яблук на зиму – приготувати сік або компот. Запечені яблука – це ще одна опція для цього фрукту, яка згодом дозволить урізноманітнити звичні страви.
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Рецепт смажених яблук на зиму
Час: 1 година
Порцій: 4
Готуємось до зими / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 2 кілограми яблук (твердих і кислих);
- сік з половинки лимона;
- пів склянки родзинок (за бажанням);
- 2 чайні ложки кориці;
- 1 чайна ложка ванільного цукру;
- 350 грамів цукру.
Приготування:
- Яблука очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки і виріжте насіння.
- Наріжте скибочками і покладіть у велику каструлю.
- Додайте лимонний сік і родзинки, якщо ви їх використовуєте, і варіть приблизно 15 – 20 хвилин, поки яблука не стануть м’якими і почнуть розвалюватися. Не забувайте час від часу помішувати.
- Додайте ванільний цукор, корицю та цукор. Перемішайте і готуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Коли яблука будуть готові, зніміть їх з вогню і розкладіть по пастеризованих банках та одразу закрийте.
- Пастеризуйте в киплячій воді близько 15 хвилин.