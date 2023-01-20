Смерекова хата: простий рецепт домашньої випічки

Домашня випічка завжди така ніжна, смачна та по-сімейному "тепла". У нас є рецепт зимового торта, який так пасує до цього періоду.

Смерекова хата – торт з нашого дитинства. Якщо ви, як і ми, пам'ятаєте її смак, як готувала мама чи бабуся, з цим рецептом ми повернемо вас в минуле.

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Ніжний крем, солодка вишня у хрумкому тісті – це домашня випічка, від якої віє теплом та затишком.

Рецепт торта Смерекова хата

Час: 3 години

3 години Порції: 6

– 180 грамів вершкового масла;– 220 грамів сметани (15 – 20%);️ – 420 грамів пшеничного борошна;️ – 6 грамів соди.

Приготування:

До сметани додаємо соду, перемішуємо. Додаємо максимально м'яке вершкове масло, знову перемішуємо.

Суміш додаємо до борошна. Замішуємо тісто.

Скочуємо з тіста ковбаску і ділимо її на сім рівних частин. Викладаємо шматочки тіста на тарілку присипану борошном і ховаємо в холодильник на 2 години.

– 800 грамів вишні (заморожена з невеликою кількістю соку);️ – 130 грамів цукру;

️ – 70 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

️До вишні додаємо цукор та крохмаль. Перемішуємо. Ставимо на невеликий вогонь, постійно помішуючи доводимо масу до загущення. Даємо повністю охолонути.

Далі виймаємо шматочки тіста і розкатуємо з кожного тонкий пласт. З кожного вирізуємо дві смуги довжиною 25 сантиметрів, шириною 6,5 сантиметра. Повинно бути 14 смужок.

Із залишків тіста розкачуємо ще одну. По центрі кожної смуги акуратно викладаємо начинку. Краї кожної смуги трішки промазуємо водою. Закріплюємо краї.

Випікаємо трубочки при 180 градусів 25 хвилин. Даємо охолонути. Рівняємо під один розмір.

– 300 мілілітрів жирних вершків від 30%;️– 150 грамів жирної сметани від 20%;️ – 90 грамів цукрової пудри;️ – 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

270 мілілітрів вершків збиваємо з пудрою до пишної маси, вони не повинні падати з вінчика.

Додаємо сметану, перемішуємо на низьких обертах міксера до однорідності.

Окремо, до 30 мілілітрів вершків додаємо ванільний цукор, підігріваємо. Даємо суміші охолонути, після цього додаємо до крему. Перемішуємо.

Викладаємо готові трубочки пірамідою, перемащуючи кремом.

Готовий торт залишаємо настоятися та подаємо до столу.

Смачного!