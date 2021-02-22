Рецепт ситного вітамінного смузі за рецептом нутриціологині Мирослави Ульяниної

Джерело:ютуб Kyiv Live
Смузі вже давно посіли своє місце серед рецептів корисної та вітамінної їжі. Щоб приготувати ситний смузі вам потрібні прості інгредієнти та мінімум часу.
Нутриціологиня та хелзі-менторка Мирослава Ульяніна поділилась рецептом поживного та ситного смузі, який можна вживати як після активного заняття спортом, так і на перекус.
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Для приготування смузі вам обов'язково потрібно мати стаціонарний блендер з чашею, адже тільки він зможе справитись із достатньо твердими текстурами інгредієнтів.
За цим рецептом у вас вийде три порції смузі.
Рецепт приготування смузі – відео: