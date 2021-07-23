Улюблені смузі зірок: рецепти від Сінді Кроуфорд, Різ Візерспун, Блейк Лайвлі, Дженніфер Еністон

Ми підготували для вас п'ять рецептів смузі від світових зірок, які можна легко зробити вдома. Харчуйтесь, як ваші кумири! До того ж смузі – це неймовірно смачно та корисно!

Відомі моделі, акторки та співачки завжди намагаються тримати себе у відмінній формі, адже це один з ключів до успіху та блискучої кар'єри. Щоб пильно стежити за своїм харчуванням й не набрати зайвих кілограмів селебрітіс обирають тільки корисну їжу.

Читайте також Кулінарія в магазинах: поширені міфи та дійсні переваги

Проте не у всіх зірок є час на приготування їжі, тому вони шукають смачні, корисні, а головне швидкі страви, які готуються за 5 хвилин. Ми підготували для вас підбірку смачних смузі, які готують для себе Дженніфер Еністон, сінді Кроуфорд, Блейк Лайвлі, Різ Візерспун та Гвінет Пелтроу.

Вам потрібно тільки скопіювати рецепт та приготувати його вдома власноруч. Будьте здорові та харчуйтеся правильно!

Ідеальний смузі від Сінді Кроуфорд

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1



Сінді Кроуфорд / Фото з соцмереж зірки

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти. Подрібніть їх в однорідну масу. За бажанням прикрасьте смузі ягодами чорниці. Смачного!

Яблучний смузі від Блейк Лайвлі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– 1 склянка мигдального молока;– половина замороженого банана;– листя шпинату;– м'ята;– какао-боби на ваш смак.



Блейк Лайвлі / Фото home sand gardens

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти.





Блейк Лайвлі / Фото daily mail

Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу.

Зелений смузі від Різ Візерспун, який заміняє їй сніданок протягом 10 років

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– 2 зелених яблука;– 1 склянка кокосової води;– 1 ківі;– 1 стебло селери;– 1 авокадо;– трішки кінзи;– 3 кубики льоду.



Різ Візерспун / Фото la.racked

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти. Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу. Смачного!

Протеїновий смузі від Дженніфер Еністон

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– 120 г шпинату;– 2 головки салату латук;– 1 груша;– 1 яблуко;– сік одного лимона;– 1 банан;– пів склянки кокосової води.



Дженніфер Еністон / Фото pronutri fit

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти. Подрібніть їх в однорідну масу. За бажанням прикрасьте смузі ягодами чорниці. Смачного!

Омолоджуючий смузі від Гвінет Пелтроу

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

– колотий лід;– 1 склянка мигдального молока;– 1 склянка вишні без кісточок;– 1 ст. л. веганського протеїну;– ½ ст. л. маку;– половина замороженого банана;– чорниця;– 5 шт. мигдалю;– 2 – 3 каплі рідкої стевії.



Гвінет Пелтроу / Фото shes in the glow

У чаші блендера змішайте всі інгредієнти. Подрібніть їх в однорідну масу та подавайте до столу. Смачного!

– 1 ст. л. насіння коноплі;– 1 ст. л.кокосової м'якоті;– 1 ст. л. кокосової олії;– 1 ст. л. насіння льону;– ¼ авокадо;– 1 склянка шматочків ананасу;– 150 мл мигдалевого молока;– лід на ваш смак;– 120 мл води.