Сніданок Дженіфер Лопес: ніжний омлет зі шпинатом

Шпинат наділений багатьма вітамінами та корисними речовинами, це чудове доповнення до сніданку. Шовковистий омлет зі шпинатом – улюблений сніданковий рецепт відомої голлівудської актриси та співачки Дженіфер Лопес.

Використання цієї трав’янистої рослини походить з колишньої Персії. Ще у добу Середньовіччя араби привезли кілька корисних рецептів у Іспанію. Справжній шпинатний бум відбувся після Другої світової війни в Сполучених Штатах Америки. Саме тоді аграрії зрозуміли, що продукт буде добре продаватися та почали всюди його рекламувати. Полюбляє страви зі шпинату і відома співачка та актриса Дженніфер Лопес. Вона є палким прихильником шпинатної дієти.

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Коли актриса готувалася до вагітності, їй потрібно було збільшити споживання фолієвої кислоти, якою багатий шпинат. Дженніфер перейшла на спеціальну дієту, яку для неї розробив відомий шеф-кухар. До складу дієти входили рецепти шпинату на сніданок (омлети), на обід (салат) і навіть на вечерю (смузі).

Рецепт омлету зі шпинатом

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Запашний рецепт / Фото Food and Mood

Інгредієнти:

3 яйця;

2 столові ложки молока;

3 столові ложки вершкового масла;

200 грамів шпинату;

чайна ложка борошна;

зубчик часнику;

сіль перець.

Приготування: