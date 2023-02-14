Найромантичніші сніданки до Дня святого Валентина

Висловлювати свої почуття потрібно не в один день у році, але 14 лютого кожен сподівається на неочікуваний сюрприз. Смачний сніданок – гарна ідея для хорошого початку Дня закоханих.

Пропонуємо розпочати День святого Валентина зі святкового сніданку, аби забезпечити вашій другій половинці хороший настрій на весь день. Зробити це не складно: у тематичній добірці розповідаємо, як приготувати щось особливе 14 лютого.

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Ніжні панкейки

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Ніжні панкейки / Фото Isorepublic

Інгредієнти:

– борошно – 240 грамів;

– розпушувач – 1,5 чайної ложки;

– сода – 0.5 чайної ложки;

– ванільний цукор – 1 чайна ложка;

– яйця – 2 штуки;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 360 мілілітрів молока;

– вершкове масло – 60 грамів.

Приготування:

Спершу розтоплюємо вершкове масло. З’єднуємо у посудині борошно, розпушувач, соду, ванільний цукор та сіль.

В іншій посудині змішуємо яйця з цукром і додаємо молоко, ретельно перемішуємо до однорідності.

Об’єднуємо всі сухі інгредієнти з молочною сумішшю, змішуємо та додаємо в кінці розтоплене масло. Все перемішуємо та залишаємо тісто на 10 – 15 хвилин.

Смажимо панкейки на антипригарній сковорідці на малому вогні.

Для подачі можна полити панкейки смачним сиропом, карамеллю або розтопленим шоколадом, можна додати горіхи, свіжі фрукти або ягоди.

Яєчня в тості

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Швидко та смачно / Фото Food Network

Інгредієнти:

– скибка тостового хліба;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Вирізаємо в центрі тостового хліба сердечко.

Розігріваємо вершкове масло на середньому вогні. Обсмажуємо хліб з одного боку, додаємо ще трохи олії та перевертаємо хліб на інший бік.

У вирізане серце додаємо яйце, солимо і смажимо декілька хвилин.

Для подачі прикрасити можна зеленню і свіжими овочами.

Сирники з ягодами

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Сирники з ягодами / Prostoway

Інгредієнти:

– 400 грамів домашнього сиру;

– 2 яйце;

– 1,5 склянки борошна;

– 6 – 8 грамів ванільного цукру;

– 1/2 пакетика розпушувача;

– 1,5 столової ложки цукру;

– дрібка солі;

– склянка свіжих або заморожених ягід.

Приготування: