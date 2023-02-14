Найромантичніші сніданки до Дня святого Валентина

14 лютого 2023, 08:20
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Джерело:

інстаграм audreysaurus

Висловлювати свої почуття потрібно не в один день у році, але 14 лютого кожен сподівається на неочікуваний сюрприз. Смачний сніданок – гарна ідея для хорошого початку Дня закоханих.

Пропонуємо розпочати День святого Валентина зі святкового сніданку, аби забезпечити вашій другій половинці хороший настрій на весь день. Зробити це не складно: у тематичній добірці розповідаємо, як приготувати щось особливе 14 лютого.

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Ніжні панкейки

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Ніжні панкейки / Фото Isorepublic

Інгредієнти:
– борошно – 240 грамів;
– розпушувач – 1,5 чайної ложки;
– сода – 0.5 чайної ложки;
– ванільний цукор – 1 чайна ложка;
– яйця – 2 штуки;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 360 мілілітрів молока;
– вершкове масло – 60 грамів.

Приготування:

  • Спершу розтоплюємо вершкове масло. З’єднуємо у посудині борошно, розпушувач, соду, ванільний цукор та сіль.
  • В іншій посудині змішуємо яйця з цукром і додаємо молоко, ретельно перемішуємо до однорідності.
  • Об’єднуємо всі сухі інгредієнти з молочною сумішшю, змішуємо та додаємо в кінці розтоплене масло. Все перемішуємо та залишаємо тісто на 10 – 15 хвилин.
  • Смажимо панкейки на антипригарній сковорідці на малому вогні.
  • Для подачі можна полити панкейки смачним сиропом, карамеллю або розтопленим шоколадом, можна додати горіхи, свіжі фрукти або ягоди.

Яєчня в тості

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Швидко та смачно / Фото Food Network

Інгредієнти:
– скибка тостового хліба;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  • Вирізаємо в центрі тостового хліба сердечко.
  • Розігріваємо вершкове масло на середньому вогні. Обсмажуємо хліб з одного боку, додаємо ще трохи олії та перевертаємо хліб на інший бік.
  • У вирізане серце додаємо яйце, солимо і смажимо декілька хвилин.
  • Для подачі прикрасити можна зеленню і свіжими овочами.

Сирники з ягодами

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Сирники з ягодами / Prostoway

Інгредієнти:
– 400 грамів домашнього сиру;
– 2 яйце;
– 1,5 склянки борошна;
– 6 – 8 грамів ванільного цукру;
– 1/2 пакетика розпушувача;
– 1,5 столової ложки цукру;
– дрібка солі;
– склянка свіжих або заморожених ягід.

Приготування:

  • Викладаємо домашній сир у миску та перемішуємо до однорідності. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та сіль, ретельно все змішуємо.
  • Згодом додаємо борошно та розпушувач до сиркової маси та добре перемішуємо.
  • Робимо з сирної маси невеликі палянички, додаємо всередину трішки ягід і формуємо кульки, надаючи форму сирника.
  • Обсмажуємо сирники на олії або вершковому маслі до золотистої скоринки.
  • Подавати можна зі сметаною або варенням. За бажанням притрусіть цукровою пудрою.

 

Автор: Даша Птаховська