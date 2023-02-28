Сніданок з яєць за 15 хвилин – смачніший ніж у закладі

28 лютого 2023, 10:19
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Джерело:

Оксана Крецул

Інколи вдається поснідати в затишному кафе чи в ресторані, а страви там всі такі вишукані, яскраві. Чому б не приготувати такий вдома? Запросто, у нас є рецепт!

Такий сніданок не тільки зекономить вам час вранці, а й наситить на весь день.

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За бажанням можна додавати або віднімати інгредієнти, окрім основних. Така страва чудово поєднується з шинкою, твердим сиром, помідорами, або іншими улюбленими овочами.

Рецепт сніданку за 15 хвилин

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 2 курячих яйця;
 – вершкове масло;
 – оливкова олія;
 – улюблені овочі;
 – пармезан;
 – багет або булка;
 – крем-сир;
 – авокадо;
 – лимон;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Хліб підсушуємо на сковороді з обох боків, потім додаємо трішки оливкової олії та солі, а коли він підрум'яниться – викладаємо на тарілку.
  • Яйця збиваємо із сіллю та чорним меленим перцем.
  • На гарячу сковорідку додаємо масло, виливаємо яйця і швидко помішуємо. За бажанням додаємо натертого пармезану.
  • Через 30 – 35 секунд знімаємо яєшню із вогню і викладаємо на тарілку. Важливо не пересмажувати яйця, вони мають бути надзвичайно ніжні.
  • Овочі нарізаємо, скроплюємо оливковою олією і сіллю, додаємо мікрозелень.
  • Коли хліб вистигне, змащуємо його крем-сиром, викладаємо нарізане авокадо, додаємо солі та лимонного соку. Зверху викладаємо мікрозелень.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак