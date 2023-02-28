Сніданок з яєць за 15 хвилин – смачніший ніж у закладі
28 лютого 2023, 10:19Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Інколи вдається поснідати в затишному кафе чи в ресторані, а страви там всі такі вишукані, яскраві. Чому б не приготувати такий вдома? Запросто, у нас є рецепт!
Такий сніданок не тільки зекономить вам час вранці, а й наситить на весь день.
Читайте також Українські деруни з курятиною: ділимося традиційним рецептом
За бажанням можна додавати або віднімати інгредієнти, окрім основних. Така страва чудово поєднується з шинкою, твердим сиром, помідорами, або іншими улюбленими овочами.
Рецепт сніданку за 15 хвилин
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
– 2 курячих яйця;
– вершкове масло;
– оливкова олія;
– улюблені овочі;
– пармезан;
– багет або булка;
– крем-сир;
– авокадо;
– лимон;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Хліб підсушуємо на сковороді з обох боків, потім додаємо трішки оливкової олії та солі, а коли він підрум'яниться – викладаємо на тарілку.
- Яйця збиваємо із сіллю та чорним меленим перцем.
- На гарячу сковорідку додаємо масло, виливаємо яйця і швидко помішуємо. За бажанням додаємо натертого пармезану.
- Через 30 – 35 секунд знімаємо яєшню із вогню і викладаємо на тарілку. Важливо не пересмажувати яйця, вони мають бути надзвичайно ніжні.
- Овочі нарізаємо, скроплюємо оливковою олією і сіллю, додаємо мікрозелень.
- Коли хліб вистигне, змащуємо його крем-сиром, викладаємо нарізане авокадо, додаємо солі та лимонного соку. Зверху викладаємо мікрозелень.
Смачного!