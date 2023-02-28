Сніданок з яєць за 15 хвилин – смачніший ніж у закладі

Інколи вдається поснідати в затишному кафе чи в ресторані, а страви там всі такі вишукані, яскраві. Чому б не приготувати такий вдома? Запросто, у нас є рецепт!

Такий сніданок не тільки зекономить вам час вранці, а й наситить на весь день.

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За бажанням можна додавати або віднімати інгредієнти, окрім основних. Така страва чудово поєднується з шинкою, твердим сиром, помідорами, або іншими улюбленими овочами.

Рецепт сніданку за 15 хвилин

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

– 2 курячих яйця;– вершкове масло;– оливкова олія;– улюблені овочі;– пармезан;– багет або булка;– крем-сир;– авокадо;– лимон;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Хліб підсушуємо на сковороді з обох боків, потім додаємо трішки оливкової олії та солі, а коли він підрум'яниться – викладаємо на тарілку.

Яйця збиваємо із сіллю та чорним меленим перцем.

На гарячу сковорідку додаємо масло, виливаємо яйця і швидко помішуємо. За бажанням додаємо натертого пармезану.

Через 30 – 35 секунд знімаємо яєшню із вогню і викладаємо на тарілку. Важливо не пересмажувати яйця, вони мають бути надзвичайно ніжні.

Овочі нарізаємо, скроплюємо оливковою олією і сіллю, додаємо мікрозелень.

Коли хліб вистигне, змащуємо його крем-сиром, викладаємо нарізане авокадо, додаємо солі та лимонного соку. Зверху викладаємо мікрозелень.

Смачного!