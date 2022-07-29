Правильне харчування – це не тільки гречка з овочами на пару тричі на день. Щоб раціон був збалансованим та наситив організм енергією на цілий день обов'язково вживайте біле м'ясо – курятину.

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Ми дібрали поживний, але надзвичайно смачний рецепт шаурми, який точно підкорить не тільки шлунок, а й серце.

Рецепт корисної шаурми з куркою

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 листи лаваша

– 1 варене куряче філе

– 1/2 середнього томату

– 1/8 свіжої капусти, або будь-який інший салат

– трохи корейської моркви

– 4 пластинки сиру

Для соусу:

– 2,5 столові ложки жирної сметани,

– 0,5 чайної ложки паприки,

– 1 чайна ложка нарізаного кропу,

– 1 зубчик часнику,

– дрібка солі.

Приготування:

Щоб лаваш не тріскався, обирайте тільки свіжий виріб. Також заздалегідь відваріть курочку, або використайте ту, яка залишилася з обіду чи вечері.

Для приготування соусу змішайте сметану, паприку, нарізаний кріп. Присмачте сіллю та вичавіть часник. Ретельно все перемішайте та змастіть лаваш.

Тоненько наріжте капусту та томат. Викладіть на лаваш сир, нарізані шматочки курки, томату, капусти та покладіть корейську моркву. Зверху додайте ще трохи соусу та обережно загорніть лаваш.

Розігрійте сковорідку-гриль та обсмажте на ній лаваш з обох сторін.

Смачного!