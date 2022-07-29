Правильне харчування – це не тільки гречка з овочами на пару тричі на день. Щоб раціон був збалансованим та наситив організм енергією на цілий день обов'язково вживайте біле м'ясо – курятину.
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Ми дібрали поживний, але надзвичайно смачний рецепт шаурми, який точно підкорить не тільки шлунок, а й серце.
Рецепт корисної шаурми з куркою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Щоб лаваш не тріскався, обирайте тільки свіжий виріб. Також заздалегідь відваріть курочку, або використайте ту, яка залишилася з обіду чи вечері.
- Для приготування соусу змішайте сметану, паприку, нарізаний кріп. Присмачте сіллю та вичавіть часник. Ретельно все перемішайте та змастіть лаваш.
- Тоненько наріжте капусту та томат. Викладіть на лаваш сир, нарізані шматочки курки, томату, капусти та покладіть корейську моркву. Зверху додайте ще трохи соусу та обережно загорніть лаваш.
- Розігрійте сковорідку-гриль та обсмажте на ній лаваш з обох сторін.
Смачного!