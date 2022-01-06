Соковита рулька в пиві до святкового столу: рецепт для великої компанії

6 січня 2022 , 19:52
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Запечена рулька – відмінний варіант страви для великої компанії. Її смак підкорить будь-якого гурмана, адже вона запечена в пиві та глазурі з меду та гірчиці. Смакота!

Соковиту свинячу рульку подавайте до столу з квашеною капустою, запеченою картоплею або іншими улюбленими соліннями.

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Рецепт свинячої рульки в пиві

  • Час: 4 години
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 1 свиняча рулька;
 – 2 літри темного пива;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 1 морква;
 – 1 головка часнику;
 – гвоздика, бад'ян, лавровий лист;
 – сіль.
Для глазурування:
 – 30 грамів гострої гірчиці;
 – 30 грамів меду.

Приготування:

  1. У велику каструлю покладіть рульку, почищену моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бадьян та гвоздику.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Посипте все сіллю та відправте на вогонь. Влийте до рульки пиво та накрийте кришкою.
  1. Варіть рульку на помірному вогні 2,5 – 3 години.
  1. Перекладіть рульку в рукав для запікання.
  1. Залийте в рукав для запікання 200 мілілітрів пивного бульйону та зафіксуйте кінці.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Запікайте рульку в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
  1. Для глазурі змішайте мед та гірчицю.
  1. Дістаньте рульку з духовки, перекладіть на чистий розрізаний рукав або фольгу і рясно змастіть глазур'ю.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Знову відправте рульку в духовку на 10 хвилин.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Смачна, соковита свиняча рулька готова. Смачного!

Відеорецепт приготування свинячої рульки в пиві:


 

Автор: Богданна Рибак