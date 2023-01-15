Найбільші вороги котлет з фаршу: як уникнути поширених помилок, які псують страву

Соковиті котлети – ідеальна опція на будь-який прийом їжі, вони смакують гарячими, холодними та з різними гарнірами. Однак є помилки, які часто вказують у рецептах, внаслідок чого апетитна страва може постраждати.

У кожної господині є свої секрети приготування ніжних та соковитих котлет. Та інколи трапляється, що результат далекий від наших очікувань, і винуватцями тут є деякі помилки, які інколи закладають у рецепти.

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Які помилки можуть зашкодити котлетам

Доволі часто у рецепті ми бачимо, що до фаршу потрібно додати вимочений хліб або панірувальні сухарі. Це вдала порада, але є один нюанс – вимочувати інгредієнти потрібно у молоці.

Ідеальний результат / Фото Pexels

Якщо використовувати звичайну воду, структура м'яса буде руйнуватися, а котлети почнуть розвалюватися під час смаження. Також такий підхід негативно вплине на аромат м'яса.

Окрім того, варто пам'ятати, що цибулю перед додаванням у фарш потрібно попередньо обсмажити. Завдяки цьому вона краще віддасть свій смак та аромат, від чого страва лише виграє.

Ще одна помилка криється у процесі смаження. Викладати на сковорідку багато котлет одразу не варто, через це температура олії знизиться, і м'ясо вбере в себе зайвий жир та не буде рівномірно просмажене.