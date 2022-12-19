Від цього м'яса не відмовиться ніхто: готуємо шніцель по-ізраїльськи
19 грудня 2022, 17:45Читать новость на русском
Джерело:przepisy
Шніцель – це дуже смачна страва, свою варіацію якої намагається вигадати кожен шеф-кухар. Легкість та швидкість його приготування завжди схиляють до цієї опції, коли потрібно приготувати щось до гарніру.
Шніцель по-ізраїльськи чудово смакуватиме з будь-яким звичним гарніром або салатами. Готувати його дуже легко, тому якщо ви б хотіли зекономити собі трішки часу то зусиль, то завжди можете звернутися до цього рецепту.
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Рецепт шніцеля по-ізраїльськи
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Легко та дуже смачно / Фото przepisy
Інгредієнти:
- 2 курячих філе;
- скибочка хліба;
- 300 грамів панірувальних сухарів;
- спеції до курятини – 1 пакетик;
- 1 столова ложка солодкого перцю;
- 2 столові ложки сушеного часнику;
- 2 яйця;
- чайна ложка чорного меленого перцю;
- 1 цибулина;
- 50 грамів борошна;
- олія для смаження.
Приготування:
- Цибулю та хліб дуже дрібно нарізаємо, змішуємо з панірувальними сухарями, часником та спеціями.
- Збиваємо яйця. Борошно змішуємо з перцем, паприкою, сіллю та даємо трішки часнику.
- Нарізаємо курячі грудки тонкими скибочками по діагоналі, легко відбиваємо. Обвалюємо спочатку у борошні, потім – у яйцях з сухарями.
- Обсмажуємо на добре розігрітій пательні до золотистого кольору.
Смачного!