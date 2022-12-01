Діти будуть у захваті: неймовірні круасани, які пасуватимуть навіть до святкового столу
1 грудня 2022 , 22:25Читать новость на русском
Джерело:Pysznosci
Хрусткі круасани з соковитою солодкою начинкою – це справжня насолода, перед якою не зможе встояти ніхто. Особливо цей десерт подобається дітям, адже він поєднує у собі все, що вони так люблять.
Французькі круасани з начинкою, яка нагадує дітям знамениті цукерки – це свято, яке можна влаштувати собі будь-коли. Готувати їх швидко та просто, тож не лякайтеся, якщо від них не залишиться й крихти вже після першого заходу за стіл. Листкове тісто з шоколадною начинкою просто не може мати іншого ефекту.
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Рецепт круасанів з начинкою з батончика
Час: 30 хвилин
Порцій: 6
Швидко та легко / Фото Pysznosci
Інгредієнти:
- готове листкове тісто;
- 6 батончиків kinder bueno;
- 1 яйце;
- плитка шоколаду;
- цукрова пудра для прикраси (за бажанням).
Приготування:
- Розгортаємо тісто на столі. Ділимо його на 6 трикутників, в основу кожного кладемо kinder bueno. Розмір круасанів можна робити під свої вподобання.
- Загортаємо трикутники, формуючи круасани.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо круасани 15 хвилин, попередньо змастивши їх збитим яйцем.
- Виймаємо круасани та даємо охолонути.
- Топимо шоколад на водяній бані та поливаємо круасани. За бажанням можна посипати їх цукровою пудрою.
Смачного!