Готуємо не вдома: солодкий рисовий пудинг у мультиварці
10 березня 2022 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Якщо ви зараз далеко від своєї кухні, але маєте доступ до мультиварки, скористайтеся рецептом Євгена Клопотенка. Рисовий пудинг чудово втамує голод, додасть вам сил та оптимізму.
Його можна приготувати навіть у бомбосховищі. Головне – прихопити із собою мультиварку й знайти вільну розетку.
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Рецепт солодкого рисового пудингу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– 700 – 800 грамів вареного рису;
– 4 сирих курячих яйця;
– 1 літр молока;
– 150 – 200 грамів цукру;
– мелена кориця, ванільний цукор або лимонна цедра (на ваш вибір).
Приготування:
- Якщо не маєте напохваті готового рису, швиденько його зваріть: 1 частину рису залийте 2 частинами води, доведіть до кипіння на портативній плитці й зніміть із вогню. За 30 хвилин він дійде до готвонсті під кришкою.
- Збийте яйця з цукром та молоком за допомогою виделки або міксера. Якщо молока немає, згодяться розведене у воді сухе молоко, вода з вершковим маслом або й просто вода.
- Додайте до яєчної маси мелену корицю, ванільний цукор або лимонну цедру й перемішайте.
- Відправте рис до чаші мультиварки й залийте його яєчною сумішшю.
- Установіть на мультиварці режим "Запіканка" й таймер на 45 – 60 хвилин.
Смачного!