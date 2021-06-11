Як приготувати солоні сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами в інстаграм рецептом солоних сирників. Ви з легкістю можете приготувати оригінальну страву вдома. Обов'язково спробуйте.
Сирники – традиційна страва української кухні, яку обожнюють діти та дорослі. Ектор Хіменес-Браво розповідає як приготувати солоні сирники. Їх можна подавати на сніданок, обід або вечерю.
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Це ситна та смачна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Для прикрашання додайте свіжі томати, кінзу або інші улюблені овочі.
Як приготувати солоні сирники
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 169 ккал
– 300 грамів домашнього сиру;
– 2 жовтки;
– 20 грамів сиру Пармезан;
– 20 грамів сиру Чедер;
– 5 грамів борошна;
– рослинна олія;
– дрібка цукру;
– дрібка солі.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Пармезан натріть на грубій тертці, Чедер – наріжте кубиками.
- Сир пропустіть через сито. У мисці з'єднайте сир, тертий сир, додайте сіль, цукор, жовтки, борошно.
Сир для тіста/ Скріншот відео з інстаграму
- Замісіть тісто. Сформуйте сирники, відправте у холодильник на 15 хвилин.
Сирники/Скріншот відео з інстаграму
- На розігрітій пательні з олією обсмажте сирники кілька хвилин з двох сторін.
Процес обсмаження сирників на пательні/ Скріншот відео з інстаграму
- Далі – деко вистеліть пергаментом, викладіть сирники. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись сирники протягом п'яти хвилин.
- Викладіть на тарілку сирники. Смачного!
Рецепт солоних сирників від Ектора Хіменеса-Браво у відео: