Ідеальний сніданок: солоні сирники зі шпинатом та петрушкою за рецептом шеф-кухаря

26 серпня 2021 , 15:39
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Джерело:

Володимир Ярославський

Набридли солодкі сирники з родзинками? Шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом солоних сирників, на приготування яких його надихнула подруга.

Солоні сирники – чудовий варіант швидкого сніданку. До речі, до страви можна тоненько нарізати слабосолоної риби.

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Рецепт солоних сирників

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:
 – 300 г домашнього сиру;
 – 1 яйце;
 – 100 г петрушки;
 – 100 г шпинату;
 – сіль на ваш смак;
 – свіжий тим'ян;
 – 35 г вівсяного борошна;
 – олія для смаження.

Приготування:

  1. Ретельно відіжміть із сиру зайву вологу через марлю або сито.
  1. Помийте зелень, залийте окропом та одразу злийте. Видаліть стебла та відіжміть від вологи.


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. З'єднайте зелень разом з яйцем та подрібніть у блендері.


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Змішайте всі інгредієнти та перемішайте до однорідної маси.
  1. Сформуйте сирники з тіста та обсмажте їх на розігрітій сковорідці з олією.


Сирники / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Подавайте сирники до столу зі сметаною. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак