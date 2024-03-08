Ви готували її не правильно: традиційний рецепт найнаваристішої м'ясної солянки
8 березня 2024, 10:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Для багатьох солянка є чи не найулюбленішою першою стравою. І не дивно, адже вона ну дуже смачна.
Ковбаса додає страві приємного копченого смаку. А ось лимон та сметана – апетитної кислинки.
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Рецепт солянки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 450 грамів картоплі;
– 2 літри води;
– 120 грамів цибулі;
– 100 грамів моркви;
– 70 грамів солоних огірків;
– 450 грамів сирокопченої ковбаси;
– 2 лаврові листки;
– 3 горошинки чорного перцю;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 175 грамів сметани 20%;
– 3 столові ложки томатної пасти;
– 30 грамів зелених оливок;
– зелень до смаку;
– 20 мілілітрів лимонного соку.
Приготування:
- Картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Поставте варитись у підсоленій воді.
- Тим часом цибулю наріжте кубиками та поставте смажитись на олії. Додайте натерту на великій терці очищену моркву. Коли все підрум'яниться, додайте нарізану кубиками ковбасу. Смажте все разом.
- Додайте нарізані кубиками солоні огірки, сметану і томатну пасту. Все добре перемішайте і протушкуйте.
- Коли картопля буде майже зварена, додайте у каструлю всю протушковану засмажку, лавровий лист і перець. За бажанням всипте також дрібно нарізані петрушку, кріп і зелену цибулю. Варіть ще 15 хвилин.
- В кінці візьміть зелені оливки без кісточок, наріжте на половинки та додайте до солянки. Подавайте зі сметаною та лимоном.