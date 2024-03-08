Ви готували її не правильно: традиційний рецепт найнаваристішої м'ясної солянки

8 березня 2024, 10:59
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Джерело:

Shuba

Для багатьох солянка є чи не найулюбленішою першою стравою. І не дивно, адже вона ну дуже смачна.

Ковбаса додає страві приємного копченого смаку. А ось лимон та сметана – апетитної кислинки.

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Рецепт солянки

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 450 грамів картоплі;
– 2 літри води;
– 120 грамів цибулі;
– 100 грамів моркви;
– 70 грамів солоних огірків;
– 450 грамів сирокопченої ковбаси;
– 2 лаврові листки;
– 3 горошинки чорного перцю;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 175 грамів сметани 20%;
– 3 столові ложки томатної пасти;
– 30 грамів зелених оливок;
– зелень до смаку;
– 20 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

  1. Картоплю почистьте і наріжте невеликими кубиками. Поставте варитись у підсоленій воді.
  2. Тим часом цибулю наріжте кубиками та поставте смажитись на олії. Додайте натерту на великій терці очищену моркву. Коли все підрум'яниться, додайте нарізану кубиками ковбасу. Смажте все разом.
  3. Додайте нарізані кубиками солоні огірки, сметану і томатну пасту. Все добре перемішайте і протушкуйте.
  4. Коли картопля буде майже зварена, додайте у каструлю всю протушковану засмажку, лавровий лист і перець. За бажанням всипте також дрібно нарізані петрушку, кріп і зелену цибулю. Варіть ще 15 хвилин.
  5. В кінці візьміть зелені оливки без кісточок, наріжте на половинки та додайте до солянки. Подавайте зі сметаною та лимоном.
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Автор: Ольга Котів