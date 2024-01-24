Сосиски в тісті: перевірений рецепт культового перекусу
24 січня 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:"Коліжанка"
Смачні сосиски в тісті можна приготувати й на пательні. Скористайтесь цим простим рецептом на кефірі.
Дріжджове тісто вимагає довшого часу. Тож тісто для сосисок, замішане на кефірі, є чудовою альтернативою.
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Сосиски в тісті на пательні
- Час: 25 хвилин
- Порції: 16
Інгредієнти:
– 16 сосисок;
– 400 грамів борошна;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 чайні ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,25 чайної ложки соди;
– 7 столових ложок олії.
Приготування:
- У миску налийте теплий кефір, додайте сіль з цукром, 2 ложки олії та яйце. Ложкою або вінчиком перемішайте до однорідного стану. Всипте просіяне борошно з содою.
- Замісіть тісто спочатку вінчиком, а потім руками на присипаній борошном стільниці. Замішуйте тісто, поки не перестане прилипати до долонь. Потім прикрийте його харчовою плівкою та залиште на 25 хвилин.
- Після цього розділіть тісто руками, змащеними олією, на 16 однакових шматочків.
- Сосиски звільніть від оболонки. Шматочки тіста розкачайте тонко за розміром сосисок.
- Покладіть сосиски на тісто та щільно защепіть пальцями, щоб вийшли пиріжки.
- У глибокій пательні розігрійте 5 ложок олії. Смажте сосиски в тісті на середньому вогні до рум'яної скоринки з усіх боків. Викладайте на серветки, щоб вони увібрали зайву олію.