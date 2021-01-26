Сосиски в тісті з сиром: оригінальний рецепт від Лізи Глінської

Швидкий, легкий та надзвичайно смачний рецепт сосисок в тісті з додаванням твердого сиру можна як давати діткам в школу, так і брати з собою на роботу.
Джерело: інстаграм Лізи Глінської
Улюблена сосиска в тісті полюбилася нам ще зі шкільних років. Така апетитна, в пухкому дріжджовому тісті – смакота!
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Єлизавета Глінська підготувала рецепт сосисок в тоненькому тісті Філо та з додаванням сиру. Ми впевнені, що цей рецепт стане вашим улюбленим, а діти будуть в захваті від власноруч приготованих вами смаколиків.
Сосиски в тісті можна готувати й без твердого сиру, але з ним вони набагато смачніші. На приготування швидкої закуски вам необхідно мінімум часу, а до процесу можна залучити ваших дітей.