Сосиски в тісті з сиром: оригінальний рецепт від Лізи Глінської

26 січня 2021 , 19:21
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Швидкий, легкий та надзвичайно смачний рецепт сосисок в тісті з додаванням твердого сиру можна як давати діткам в школу, так і брати з собою на роботу.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Улюблена сосиска в тісті полюбилася нам ще зі шкільних років. Така апетитна, в пухкому дріжджовому тісті – смакота!

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Єлизавета Глінська підготувала рецепт сосисок в тоненькому тісті Філо та з додаванням сиру. Ми впевнені, що цей рецепт стане вашим улюбленим, а діти будуть в захваті від власноруч приготованих вами смаколиків.

Сосиски в тісті можна готувати й без твердого сиру, але з ним вони набагато смачніші. На приготування швидкої закуски вам необхідно мінімум часу, а до процесу можна залучити ваших дітей.

Як приготувати сосиску в тонкому тісті

Інгредієнти:
– 200 г тіста Філо;
– 200 г твердого сиру;
– 12 сосисок;
– 2-3 яйця;
– 50 г вершкового масла;
– сіль.
  1. Натріть твердий сир на грубій тертці. В окремій мисці збийте яйця виделкою та додайте трішки солі.
  2. Заздалегідь розморожене тісто Філо розріжте на 6 квадратиків, кожен з них змажте яєчною масою. Те саме зробіть і з іншим листом тіста.
  3. Викладіть натертий сир на тісто, на край викладіть сосиску та закрутіть в трубочку.
  4. Обкачайте сосиску в тісті в яєчній масі та викладіть на деко.
  5. Випікайте сосиски в тісті в духовці до золотистої скоринки та готовності тіста. Смачного!