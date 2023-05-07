Смакуємо останній вечір вихідних: легкі рулетики з сосисками

7 травня 2023, 17:15
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Джерело:

ВВС Food

Проводжати вихідні потрібно смачно. Якщо полюбляєте поєднання тіста та сосисок – тоді цей рецепт точно вас потішить.

Недільний вечір – гарний час для того, аби зарядитися на новий тиждень. Допомогти у цьому може смачна закуска, яка ідеально доповнить будь-який вечір.

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Якщо у вашому холодильнику є шматочок сиру – обов'язково натріть його та додайте до начинки.

Рецепт рулетиків із сосискою

Час: 30 хвилин + час для тіста

Порцій: 8

Приготування:

  • Сіль та борошно з'єднуємо у великій мисці. Масло нарізаємо кубиками і втираємо до борошна.
  • Поступово додаємо воду з лимонним соком і обережно замішуємо тісто.
  • Кладемо тісто на присипану борошном дошку, злегка розкачуємо, накриваємо пергаментним папером та ставимо у холодильник на 15 хвилин.
  • Потім розкачуємо тісто в прямокутник (у пропорції 1 до 3) товщиною 1 сантиметр.
  • Ділимо тісто на трикутники. Знову накриваємо тісто пергаментом та ставимо у холодильник на 15 хвилин.
  • Готуємо начинку: сосиски нарізаємо навпіл та змішуємо з гірчицею.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  • Викладаємо сосиски на трикутники з тіста та формуємо рулетики.
  • Змащуємо кожен рулетик збитим яйцем.
  • Випікаємо приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська