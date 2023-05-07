Смакуємо останній вечір вихідних: легкі рулетики з сосисками
7 травня 2023, 17:15Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Проводжати вихідні потрібно смачно. Якщо полюбляєте поєднання тіста та сосисок – тоді цей рецепт точно вас потішить.
Недільний вечір – гарний час для того, аби зарядитися на новий тиждень. Допомогти у цьому може смачна закуска, яка ідеально доповнить будь-який вечір.
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Якщо у вашому холодильнику є шматочок сиру – обов'язково натріть його та додайте до начинки.
Рецепт рулетиків із сосискою
Час: 30 хвилин + час для тіста
Порцій: 8
Приготування:
- Сіль та борошно з'єднуємо у великій мисці. Масло нарізаємо кубиками і втираємо до борошна.
- Поступово додаємо воду з лимонним соком і обережно замішуємо тісто.
- Кладемо тісто на присипану борошном дошку, злегка розкачуємо, накриваємо пергаментним папером та ставимо у холодильник на 15 хвилин.
- Потім розкачуємо тісто в прямокутник (у пропорції 1 до 3) товщиною 1 сантиметр.
- Ділимо тісто на трикутники. Знову накриваємо тісто пергаментом та ставимо у холодильник на 15 хвилин.
- Готуємо начинку: сосиски нарізаємо навпіл та змішуємо з гірчицею.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Викладаємо сосиски на трикутники з тіста та формуємо рулетики.
- Змащуємо кожен рулетик збитим яйцем.
- Випікаємо приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!