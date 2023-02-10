Смачніші ніж в магазині: готуємо сосиски в тісті
10 лютого 2023, 14:02Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Сосиски в тісті полюбилися багатьом ще з дитинства, адже їх часто продавали в шкільних їдальнях.
Щоб повернути трішки дитинства і доросле життя, пропонуємо приготувати смачні, пухкі сосиски в тісті вдома.
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Головне у цій закусці, обрати хороші, якісні сосиски. Авторка також наголошує на розмірі виробів: краще таки брати середні чи маленькі, щоб використати менше тіста.
Рецепт сосисок в тісті
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 10 штук
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 40 грамів цукру;
– упаковка ванільного цукру;
– 2 яєчні жовтки;
– 4 грами сухих дріжджів;
– дрібка солі;
– 150 грамів молока;
– 25 грамів вершкового масла;
– 25 грамів олії.
Приготування:
- Замішуємо тепле молоко, дріжджі, цукор і 100 грамів борошна. Даємо постояти в теплі 10 хвилин. Коли з’являться пухирці додаємо решту інгредієнтів, один жовток і замішуємо тісто. Воно не має прилипати до рук. Даємо постояти в теплі 1 годину.
- Розділяємо тісто на 10 колобків, накриваємо рушником і чекаємо ще 20 хвилин. З кожної кульки тіста руками розкачуємо, розтягуємо джгутик, як з пластиліну. На столі катаємо руками і трішки розтягуємо в боки. Накручуємо на сосиску. Викладаємо на лист з пергаментом на відстані, накриваємо рушником і чекаємо ще 20 хвилин.
- Змащуємо жовтком з 2 столовими ложками молока, посипаємо кунжутом і запікаємо при 180 градусах 20 – 25 хвилин.
Смачного!
Рекомендації щодо приготування:
- не беріть довгі сосиски, бо знадобиться більше тіста. Довжина приблизно до 10 сантиметрів.
- краще загортати і класти кінцем вниз на деко, чи навіть кінець ховати в середину. Так вони не розкрутяться.
- дайте тісту підрости, особливо в крайній раз.
- це тісто ідеально підходить для печених пиріжків.