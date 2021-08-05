Домашня консервація на зиму: рецепти соте з кабачків та баклажанів
5 серпня 2021 , 15:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Овочеве соте – чудове доповнення до м'ясної або рибної страви, також її можна подавати як окрему закуску до столу. Щоб приготувати овочеве соте вам потрібно мінімум часу та тільки сезонні продукти: баклажани, помідори, болгарський перець та кабачок.
Щоб приготувати смачне, а головне корисне овочеве соте використовуйте духовку, попередньо не обсмажуйте овочі на сковорідці. Така страва налічуватиме близько 50 кілокалорій на 100 грамів. Якщо вам довподоби калорійна їжа – оберіть рецепт з обсмажуванням та консервацією.
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Рецепт соте з баклажанів та кабачків на зиму
- Час: 2 години
- Порції: 8
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– 300 г баклажанів;
– 300 г кабачків;
– 100 г моркви;
– 100 г цибулі;
– 100 г болгарського перцю;
– 400 г томатного соусу;
– 80 мл рослинної олії;
– 2 ст. л. оцту;
– дрібка солі;
– ½ ст. л. цукру;
– 3 зубчики часнику.
Приготування:
- Ретельно помийте всі інгредієнти. Видаліть плодоніжки, насіння з перцю.
- Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на грубій тертці.
- Кабачки розріжте повздовж навпіл та наріжте півкільцями. Аналогічно наріжте баклажани.
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- Болгарський перець наріжте півкільцями.
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- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній всі нарізані овочі. 15 хвилин буде достатньо.
- Влийте томатний соус, вичавіть часник через прес та перемішайте. Поцукруйте овочі, посоліть та ще раз перемішайте соте.
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- Накрийте страву кришкою та тушкуйте 30 хвилин.
- Наприкінці приготування додайте до овочів оцет та перемішайте.
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- Перекладіть овочеве соте в стерилізовані банки, закрийте кришками та переверніть догори дном.
Накрийте банки теплим рушником та залишіть консервацію охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Ваше соте готове до вживання. Смачного!
Соте з баклажанів та кабачків в духовці
- Час: 1 години
- Порції: 4
Соте в духовці / Фото Діло смаку
– 1 баклажан;
– 1 кабачок;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 морквина;
– 1 солодкий болгарський перець;
– 2 помідори;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– ½ ч. л. прованських спецій;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 2 – 3 ст. л. оливкової олії.
Приготування:
- Ретельно помийте всі овочі. Видаліть насіння з болгарського перцю та видаліть плодоніжки.
- Наріжте овочі середніми кубиками, а часник вичавіть через прес.
- Викладіть нарізані овочі на деко вкрите шаром пергаменту.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перемішайте всі овочів в деко, додайте спецій, олії та часнику і знову перемішайте.
- Випікайте соте з кабачків та баклажанів в духовці протягом 40 – 45 хвилин.
- Подавайте соте до столу гарячим або охолодженим. Смачного!