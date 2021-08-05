Домашня консервація на зиму: рецепти соте з кабачків та баклажанів

5 серпня 2021 , 15:29
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Джерело:

24 канал

Овочеве соте – чудове доповнення до м'ясної або рибної страви, також її можна подавати як окрему закуску до столу. Щоб приготувати овочеве соте вам потрібно мінімум часу та тільки сезонні продукти: баклажани, помідори, болгарський перець та кабачок.

Щоб приготувати смачне, а головне корисне овочеве соте використовуйте духовку, попередньо не обсмажуйте овочі на сковорідці. Така страва налічуватиме близько 50 кілокалорій на 100 грамів. Якщо вам довподоби калорійна їжа – оберіть рецепт з обсмажуванням та консервацією.

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Рецепт соте з баклажанів та кабачків на зиму

  • Час: 2 години
  • Порції: 8


Фото 1000 меню

Інгредієнти:
 – 300 г баклажанів;
 – 300 г кабачків;
 – 100 г моркви;
 – 100 г цибулі;
 – 100 г болгарського перцю;
 – 400 г томатного соусу;
 – 80 мл рослинної олії;
 – 2 ст. л. оцту;
 – дрібка солі;
 –  ½ ст. л. цукру;
 – 3 зубчики часнику.

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі інгредієнти. Видаліть плодоніжки, насіння з перцю.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на грубій тертці.
  3. Кабачки розріжте повздовж навпіл та наріжте півкільцями. Аналогічно наріжте баклажани.


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  4. Болгарський перець наріжте півкільцями.


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  5. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній всі нарізані овочі. 15 хвилин буде достатньо.
  6. Влийте томатний соус, вичавіть часник через прес та перемішайте. Поцукруйте овочі, посоліть та ще раз перемішайте соте.


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  7. Накрийте страву кришкою та тушкуйте 30 хвилин.
  8. Наприкінці приготування додайте до овочів оцет та перемішайте.


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  9. Перекладіть овочеве соте в стерилізовані банки, закрийте кришками та переверніть догори дном.
    Накрийте банки теплим рушником та залишіть консервацію охолоджуватися при кімнатній температурі.
  10. Ваше соте готове до вживання. Смачного!

Соте з баклажанів та кабачків в духовці

  • Час: 1 години
  • Порції: 4


Соте в духовці / Фото Діло смаку

Інгредієнти:
 – 1 баклажан;
 – 1 кабачок;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 1 морквина;
 – 1 солодкий болгарський перець;
 – 2 помідори;
 – 1 – 2 зубчики часнику;
 – ½ ч. л. прованських спецій;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак;
 – 2 – 3 ст. л. оливкової олії.

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі овочі. Видаліть насіння з болгарського перцю та видаліть плодоніжки.
  2. Наріжте овочі середніми кубиками, а часник вичавіть через прес.
  3. Викладіть нарізані овочі на деко вкрите шаром пергаменту. 
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Перемішайте всі овочів в деко, додайте спецій, олії та часнику і знову перемішайте.
  6. Випікайте соте з кабачків та баклажанів в духовці протягом 40 – 45 хвилин. 
  7. Подавайте соте до столу гарячим або охолодженим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак