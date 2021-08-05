Домашня консервація на зиму: рецепти соте з кабачків та баклажанів

Овочеве соте – чудове доповнення до м'ясної або рибної страви, також її можна подавати як окрему закуску до столу. Щоб приготувати овочеве соте вам потрібно мінімум часу та тільки сезонні продукти: баклажани, помідори, болгарський перець та кабачок.

Щоб приготувати смачне, а головне корисне овочеве соте використовуйте духовку, попередньо не обсмажуйте овочі на сковорідці. Така страва налічуватиме близько 50 кілокалорій на 100 грамів. Якщо вам довподоби калорійна їжа – оберіть рецепт з обсмажуванням та консервацією.

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Рецепт соте з баклажанів та кабачків на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 8



Фото 1000 меню

– 300 г баклажанів;– 300 г кабачків;– 100 г моркви;– 100 г цибулі;– 100 г болгарського перцю;– 400 г томатного соусу;– 80 мл рослинної олії;– 2 ст. л. оцту;– дрібка солі;– ½ ст. л. цукру;– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Ретельно помийте всі інгредієнти. Видаліть плодоніжки, насіння з перцю. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на грубій тертці. Кабачки розріжте повздовж навпіл та наріжте півкільцями. Аналогічно наріжте баклажани.





Фото 1000 меню

Болгарський перець наріжте півкільцями.





Фото 1000 меню

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній всі нарізані овочі. 15 хвилин буде достатньо. Влийте томатний соус, вичавіть часник через прес та перемішайте. Поцукруйте овочі, посоліть та ще раз перемішайте соте.





Фото 1000 меню

Накрийте страву кришкою та тушкуйте 30 хвилин. Наприкінці приготування додайте до овочів оцет та перемішайте.





Фото 1000 меню

Перекладіть овочеве соте в стерилізовані банки, закрийте кришками та переверніть догори дном.

Накрийте банки теплим рушником та залишіть консервацію охолоджуватися при кімнатній температурі. Ваше соте готове до вживання. Смачного!

Соте з баклажанів та кабачків в духовці

Час: 1 години

1 години Порції: 4



Соте в духовці / Фото Діло смаку

– 1 баклажан;– 1 кабачок;– 1 ріпчаста цибулина;– 1 морквина;– 1 солодкий болгарський перець;– 2 помідори;– 1 – 2 зубчики часнику;– ½ ч. л. прованських спецій;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– 2 – 3 ст. л. оливкової олії.

Приготування: