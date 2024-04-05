Він зробить кожну вашу страву в 10 разів смачнішою: простий рецепт соусу айолі

5 квітня 2024, 19:40
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Джерело:

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Соус айолі чудово пасує до багатьох страв, зокрема до смажених овочів, таких як картопля фрі. Він також підкреслить смак риби та морепродуктів.

Використовуйте айолі як смачний соус для сендвічів з м’ясом, овочами або сиром. Зокрема, він гарно підійде до бургерів, шашликів або стейків, страв з рисом.

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Цей соус має насичений смак часнику, тому він вдало доповнює більшість страв, особливо ті, що мають нейтральний смак.

Рецепт соусу айолі

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 12 зубчиків часнику;
– 230 мілілітрів олії;
– 1 гілочка розмарину;
– цедра та сік половини лимона;
– 1 яйце;
– 30 грамів базиліку;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте часник.
  2. Додайте олію, гілочку розмарину та запечіть при 200 градусах приблизно 15 хвилин.
  3. Вбийте в миску одне яйце, додайте базилік, запечений часник, сіль, перець, цедру та сік лимона.
  4. Перебийте все блендером.
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Автор: Ольга Котів