Він зробить кожну вашу страву в 10 разів смачнішою: простий рецепт соусу айолі
5 квітня 2024, 19:40Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Соус айолі чудово пасує до багатьох страв, зокрема до смажених овочів, таких як картопля фрі. Він також підкреслить смак риби та морепродуктів.
Використовуйте айолі як смачний соус для сендвічів з м’ясом, овочами або сиром. Зокрема, він гарно підійде до бургерів, шашликів або стейків, страв з рисом.
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Цей соус має насичений смак часнику, тому він вдало доповнює більшість страв, особливо ті, що мають нейтральний смак.
Рецепт соусу айолі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
– 12 зубчиків часнику;
– 230 мілілітрів олії;
– 1 гілочка розмарину;
– цедра та сік половини лимона;
– 1 яйце;
– 30 грамів базиліку;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Почистьте часник.
- Додайте олію, гілочку розмарину та запечіть при 200 градусах приблизно 15 хвилин.
- Вбийте в миску одне яйце, додайте базилік, запечений часник, сіль, перець, цедру та сік лимона.
- Перебийте все блендером.