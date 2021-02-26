Як приготувати соус бешамель: рецепти від Євгена Клопотенка

Відомий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептами соусу бешамель, які ви легко можете приготувати вдома
Існує безліч варіантів приготування соусу. Євген Клопотенко поділився рецептами соусу: класичним варіантом та на бульйоні. Якщо немає часу, то можна приготувати класичний соус протягом 7-10 хвилин. Такий соус чудово доповнить овочеві, рибні страви або лазанью.
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Рецепт соусу
Інгредієнти:
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів пшеничного борошна (2 столові ложки);
– 1 дрібка мускатного горіха;
– 500 мілілітрів молока 2,5-3,2%.
- У каструлі на маленькому вогні розтопіть вершкове масло, додайте борошно, перемішайте вінчиком, варіть протягом 1-1,5 хвилин до золотистого кольору борошна.
- Влийте молоко, акуратно перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок, додайте дрібку мускатного горіха, варіть до загустіння протягом 2 хвилин.
- Подавайте в гарячому вигляді.
Важливо! Не перегрівайте соус. Якщо соус залишився, розігрійте з додаванням невеликої кількості молока. Зберігайте готовий соус у холодильнику не більше 2 днів.
Рецепт соусу на бульйоні
Інгредієнти для бульйону:
– 400 грамів телячих ребер;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1/4 шт. кореню селери;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 2 шт. лаврового листа;
– сіль, перець.
Інгредієнти для соусу:
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів пшеничного борошна (2 столові ложки);
– 1 дрібка мускатного горіха;
– 100 мілілітрів вершків 33%.
- Для приготування бульйону помийте моркву, почистіть від шкірки, цибулю – від лушпиння, наріжте скибочками. Викладіть у каструлю разом з телячими ребрами, додайте сіль, лавровий лист, перець. Залийте водою і варіть на середньому вогні. Чим довше варите бульйон, тим більше буде насиченим.
- Готовий бульйон процідіть.
- На маленькому вогні у каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно, перемішайте, готуйте 1-2 хвилини до золотистого кольору.
- Влийте у каструлю тонкою цівкою бульйон, помішуючи вінчиком до однорідної консистенції.
- Далі – додайте вершки, мускатний горіх, сіль, перець, варіть до загустіння до готовності.
- Готовий соус перелийте у соусник. Подавайте теплим. Смачного!
Рецепт соусу бешамель на бульйоні від Євгена Клопотенка у відео: