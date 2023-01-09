Соус до риби та морепродуктів за три хвилини
9 січня 2023, 09:57Читать новость на русском
Джерело:Таті Чуднова
Хоч ми і не часто вживаємо морепродукти, але рибу потрібно їсти хоча б раз в тиждень. Щоб смак страви був довершений потрібен соус, а у нас є відповідний рецепт.
Соус з квашеними огірками підійде не тільки до смаженої у клярі риби, а й до хрумких креветок у фритюрі, або мідій чи морського коктейлю.
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Такий оригінальний соус не зіпсує дорогу страву чи закуску, навпаки, доповнить її смак та підкреслить його. Решта інгредієнтів прості та доступні.
Соус для смачних креветок у паніровці
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порції: 1 – 2
– 2 столових ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– 1 квашений огірок;
– мелена солодка паприка.
Приготування:
- Перекладаємо сметану до миски та вичавлюємо до неї очищений часник.
- Присмачуємо меленою паприкою, можна замінити її на копчену солодку паприку.
- Нарізаємо квашений огірок дрібними кубиками та змішуємо все разом з рештою інгредієнтів.
- Подаємо готовий соус до смаженої риби чи морепродуктів.
Смачного!