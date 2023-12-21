Смачні та не важко готувати: класичні та особливі соуси для салатів

Хороша заправка для салату – половина успіху апетитної закуски. Завдяки смачному соусу навіть банальна страва стане шедевром.

Секретним інгредієнтом кожного салату є соус, який зазвичай підбирають до салату. Більш густі соуси на основі йогурту, вершків або майонезу відмінно підходять для салатів з відварених овочів, з м'ясом або оселедцем. Тоді як оливкова олія імпонує до хрустких закусок зі свіжими овочами та сиром.

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Соус на основі майонезу

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

– 4 столові ложки майонезу;– 1 зубчик часнику;– 1 чайна ложка гірчиці;– 1 чайна ложка лимонного соку;– 1 – 2 чайні ложки вустерського соусу;– 4 столові ложки тертого пармезану;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Часник подрібніть. Перекладіть в миску, додайте майонез, гірчицю, лимонний сік, вустерський соус і дрібно натертий пармезан. Перемішайте, приправте сіллю і перцем.

Заправка на основі оливкової олії

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 150 мілілітрів оливкової олії;– 1 зубчик часнику;– 1 лимон;– 2 – 3 чайні ложки гірчиці;– сіль, перець до смаку;– будь-яка свіжа або сушена зелень до смаку.

Приготування:

Вичавіть лимонний сік. Перелийте його в банку, бажано через ситечко. Додайте тертий зубчик часнику. Потім гірчицю, мед, зелень, сіль і перець. Закрийте банку і ретельно струсіть, щоб всі інгредієнти перемішалися. Тепер можна полити соусом салат.

Соус на основі йогурту

Час : 10 хвилин

Порцій: 4

– 200 грамів натурального йогурту;– 3 зубчики часнику;– ½ чайної ложки цукру;– ½ чайної ложки меленої паприки;– 1 чайна ложка прованських трав;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Помістіть йогурт у миску. Додайте видавлений часник, цукор, перець і зелень. Все ретельно перемішайте. Приправте сіллю і перцем. Перед подачею соус необхідно поставити в холодильник приблизно на одну-дві години.

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