Найсмачніший соус до шашлику за 15 хвилин: готуємо автентичний "Вірменський" з томатами

Шашлик завжди смачніше їсти із соусом. Спробуйте "Вірменський" з цибулею та часником.

Він лише збагатить смак та аромат м'яса. Водночас такий соус готується зовсім не довго.

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Соус до шашлику з томатною пастою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів томатної пасти;

– 200 мілілітрів води;

– 1 цибулина;

– 5 зубчиків часнику;

– 1 пучок кінзи;

– 1 пучок базиліка;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Цибулю почистьте та дрібно наріжте чи натріть на тертці. Базилік і кінзу подрібніть, а часник пропустіть через прес. Розігрійте пательню, викладіть в неї томатну пасту і вилийте воду. Перемішайте, дочекайтеся закипання, після чого додайте нарізану цибулю, зелень і часник. Посоліть, поперчіть, перемішайте, 5 хвилин проваріть і подавайте до столу.