Найсмачніший соус до шашлику за 15 хвилин: готуємо автентичний "Вірменський" з томатами

27 квітня 2024, 17:32
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Джерело:

УНІАН

Шашлик завжди смачніше їсти із соусом. Спробуйте "Вірменський" з цибулею та часником.

Він лише збагатить смак та аромат м'яса. Водночас такий соус готується зовсім не довго.

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Соус до шашлику з томатною пастою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 200 грамів томатної пасти;
– 200 мілілітрів води;
– 1 цибулина;
– 5 зубчиків часнику;
– 1 пучок кінзи;
– 1 пучок базиліка;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю почистьте та дрібно наріжте чи натріть на тертці.
  2. Базилік і кінзу подрібніть, а часник пропустіть через прес.
  3. Розігрійте пательню, викладіть в неї томатну пасту і вилийте воду.
  4. Перемішайте, дочекайтеся закипання, після чого додайте нарізану цибулю, зелень і часник.
  5. Посоліть, поперчіть, перемішайте, 5 хвилин проваріть і подавайте до столу.
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Автор: Ольга Котів