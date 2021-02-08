Чотири види соусів до м'яса, птиці, риби, овочів: рецепти від Тані Литвинової

Як приготувати смачний соус в домашніх умовах? Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептами чотирьох видів соусів, які ви з легкістю приготуєте вдома.
Тетяна Литвинова пропонує найсмачніші соуси для різних страв: до м'яса – гострий "Барбекю", до птиці – ягідний, риби – пікантний соус "Верж" і ніжний "Тахіні" для овочів.
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Ягідний соус
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів червоного вина;
– 225 грамів чорниці (замороженої);
– сіль.
- Для приготування соусу у каструлю вилийте вино, додайте чорницю, сіль, перемішайте. Поставте на маленький вогонь для випаровування.
- Викладіть у чашу, подрібніть блендером.
Соус "Верж"
Інгредієнти:
– 2 томати;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 5 листочків базиліку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 цибуля шалот;
– 1 зубчик часнику;
– 5 грамів кінзи;
– 10 шт. оливок (без кісточок);
– ½ гострого перцю;
– сіль, перець.
- Для приготування соусу почистіть цибулю. Помийте кінзу, базилік, подрібніть ножем.
- Половинку гострого червоного перцю помийте, почистіть від кісточок, подрібніть ножем.
- Помідори помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Оливки подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте оливкову олію, перемішайте.
Соус "Тахіні"
Інгредієнти:
– 200 грамів кунжутної пасти;
– 5-10 кубиків льоду;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– сіль.
- У блендер викладіть кунжутну пасту, додайте сіль, куркуму, лід, лимонний сік, ретельно перемішайте.
- Викладіть на тарілку.
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Соус "Барбекю"
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кетчупу;
– 2 зубчики часнику;
– 0,5 чайної ложки Табаско;
– 1 столова ложка вершкового масла 82%;
– 100 грамів ананасу (свіжого/консервованого);
– сіль, перець.
- Для приготування соусу почистіть часник, вичавіть.
- Ананас наріжте маленькими кубиками.
- У мисці з'єднайте кетчуп с часником, додайте соус Табаско, ананас, розтоплене вершкове масло, перемішайте, викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепти чотирьох видів соусу від Тетяни Литвинової у відео: