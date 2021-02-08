Чотири види соусів до м'яса, птиці, риби, овочів: рецепти від Тані Литвинової

Як приготувати смачний соус в домашніх умовах? Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептами чотирьох видів соусів, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Тетяна Литвинова пропонує найсмачніші соуси для різних страв: до м'яса – гострий "Барбекю", до птиці – ягідний, риби – пікантний соус "Верж" і ніжний "Тахіні" для овочів.

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Ягідний соус

Для приготування соусу у каструлю вилийте вино, додайте чорницю, сіль, перемішайте. Поставте на маленький вогонь для випаровування. Викладіть у чашу, подрібніть блендером.

Соус "Верж"

Для приготування соусу почистіть цибулю. Помийте кінзу, базилік, подрібніть ножем. Половинку гострого червоного перцю помийте, почистіть від кісточок, подрібніть ножем. Помідори помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Оливки подрібніть ножем. У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте оливкову олію, перемішайте.

Соус "Тахіні"

У блендер викладіть кунжутну пасту, додайте сіль, куркуму, лід, лимонний сік, ретельно перемішайте. Викладіть на тарілку.

– 100 мілілітрів червоного вина;– 225 грамів чорниці (замороженої);– сіль.– 2 томати;– 2 столові ложки лимонного соку;– 5 листочків базиліку;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 цибуля шалот;– 1 зубчик часнику;– 5 грамів кінзи;– 10 шт. оливок (без кісточок);– ½ гострого перцю;– сіль, перець.– 200 грамів кунжутної пасти;– 5-10 кубиків льоду;– 1 столова ложка лимонного соку;– 0,5 чайної ложки куркуми;– сіль.

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Соус "Барбекю"

Для приготування соусу почистіть часник, вичавіть. Ананас наріжте маленькими кубиками. У мисці з'єднайте кетчуп с часником, додайте соус Табаско, ананас, розтоплене вершкове масло, перемішайте, викладіть на тарілку. Смачного!

– 200 мілілітрів кетчупу;– 2 зубчики часнику;– 0,5 чайної ложки Табаско;– 1 столова ложка вершкового масла 82%;– 100 грамів ананасу (свіжого/консервованого);– сіль, перець.

Рецепти чотирьох видів соусу від Тетяни Литвинової у відео: