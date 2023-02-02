Спагеті карбонара – страва, яка підкорила світ

Рецепт цієї страви облетів цілий світ, але приготувати її правильно виходить не всім.

Спагеті карбонара – ніжна паста з соусом на основі жовтків та хрумким беконом. Щоб приготувати та подати її правильно скористайтеся рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

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Справжній автентичний рецепт без міфів і прикрас від шеф-кухаря та судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф" створить справжню смакову подорож в Італію. Головне дослухайтеся до порад Ярославського і у вас все вийде.

Рецепт справжньої пасти карбонара

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1

– 120 грамів спагеті;– 60 – 70 грамів бекону, або панчети;– 40 – 60 грамів тертого пармезану;– 1 куряче яйце;– чорний мелений перець.

Приготування:

Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте – трохи твердуватими та щільними всередині, так смачніше і корисніше. Якщо ви зливаєте воду зі спагеті, залиште трохи на потім.

На сковороді обсмажуємо нарізаний бекон чи панчету і додаємо чорний перець.

Окремо виделкою змішуємо яйце і пармезан та додаємо трохи жиру зі сковорідки в якій смажився бекон. Суміш можна помістити на сковорідку.

Готові спагеті відправляємо на маленький вогонь, додаємо перемішане яйце з сиром і добре перемішуємо макарони, додаючи трохи води з пасти, що залишили раніше, щоб утворився красивий кремовий соус.

️Обережно️, тут не нагріваємо сковорідку сильно, щоб не утворився омлет і не згорнулося яйце.

Наприкінці додаємо хрумкі смужки бекону, перемішуємо і викладаємо на тарілку.

Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча десь 85 – 83 градуси. Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир. Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені.

Смачного!