Спагеті з креветками та руколою: рецепт Джеймі Олівера

Спагетті з креветками та руколою – ідеальний варіант швидко та ситного обіду. Якщо ви не полюбляєте морепродукти – замініть їх на курятину.

Рецепти Джеймі Олівера здобули популярність у цілому світі. Щоб і ви змогли приготувати смачну вечерю за рецептом шеф-кухаря, ми дібрали простий та доступний рецепт.

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Рецепт спагеті з креветками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

– 450 г спагеті– морська сіль та свіжомелений чорний перець;– оливкова олія extra virgin;– 2 зубчики часнику;– 1 – 2 сухих стручки перчика чилі;– 400 г очищених сирих креветок– 1 невеликий келих білого вина– 2 столові ложки пюре з в’ялених томатів– цедра та сік 1 лимона– 2 жмені листя руколи.

Приготування:

Відваріть спагеті у великій каструлі з підсоленою водою до готовності.

Розігрійте три столові ложки оливкової олії у великій сковороді, додайте подрібнений часник і чилі. Коли часник почне змінювати колір, покладіть креветки і припустіть протягом хвилини.

Влийте біле вино, додайте пюре з томатів і готуйте на повільному вогні декілька хвилин.

Коли паста буде готова, відкиньте її на друшляк, залишивши невелику кількість води, в якій вона готувалася. Покладіть спагетті у соус, перемішайте. Влийте лимонний сік, вмішайте половину руколи.

Спробуйте і, якщо треба, приправте сіллю та перцем. Розкладіть по тарілках.

Посипте тертою лимонною цедрою і руколою, що залишилася.

Смачного!