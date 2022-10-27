Спагеті з креветками та руколою: рецепт Джеймі Олівера

27 жовтня 2022 , 17:02
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Джерело:

інстаграм Академії Шефів

Спагетті з креветками та руколою – ідеальний варіант швидко та ситного обіду. Якщо ви не полюбляєте морепродукти – замініть їх на курятину.

Рецепти Джеймі Олівера здобули популярність у цілому світі. Щоб і ви змогли приготувати смачну вечерю за рецептом шеф-кухаря, ми дібрали простий та доступний рецепт.

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Рецепт спагеті з креветками

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 450 г спагеті
 – морська сіль та свіжомелений чорний перець;
 – оливкова олія extra virgin;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 – 2 сухих стручки перчика чилі;
 – 400 г очищених сирих креветок
 – 1 невеликий келих білого вина
 – 2 столові ложки пюре з в’ялених томатів
 – цедра та сік 1 лимона
 – 2 жмені листя руколи.

Приготування:

  • Відваріть спагеті у великій каструлі з підсоленою водою до готовності.
  • Розігрійте три столові ложки оливкової олії у великій сковороді, додайте подрібнений часник і чилі. Коли часник почне змінювати колір, покладіть креветки і припустіть протягом хвилини.
  • Влийте біле вино, додайте пюре з томатів і готуйте на повільному вогні декілька хвилин.
  • Коли паста буде готова, відкиньте її на друшляк, залишивши невелику кількість води, в якій вона готувалася. Покладіть спагетті у соус, перемішайте. Влийте лимонний сік, вмішайте половину руколи. 
  • Спробуйте і, якщо треба, приправте сіллю та перцем. Розкладіть по тарілках.
  • Посипте тертою лимонною цедрою і руколою, що залишилася.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак