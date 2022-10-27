Спагеті з креветками та руколою: рецепт Джеймі Олівера
27 жовтня 2022 , 17:02Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Академії Шефів
Спагетті з креветками та руколою – ідеальний варіант швидко та ситного обіду. Якщо ви не полюбляєте морепродукти – замініть їх на курятину.
Рецепти Джеймі Олівера здобули популярність у цілому світі. Щоб і ви змогли приготувати смачну вечерю за рецептом шеф-кухаря, ми дібрали простий та доступний рецепт.
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Рецепт спагеті з креветками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 450 г спагеті
– морська сіль та свіжомелений чорний перець;
– оливкова олія extra virgin;
– 2 зубчики часнику;
– 1 – 2 сухих стручки перчика чилі;
– 400 г очищених сирих креветок
– 1 невеликий келих білого вина
– 2 столові ложки пюре з в’ялених томатів
– цедра та сік 1 лимона
– 2 жмені листя руколи.
Приготування:
- Відваріть спагеті у великій каструлі з підсоленою водою до готовності.
- Розігрійте три столові ложки оливкової олії у великій сковороді, додайте подрібнений часник і чилі. Коли часник почне змінювати колір, покладіть креветки і припустіть протягом хвилини.
- Влийте біле вино, додайте пюре з томатів і готуйте на повільному вогні декілька хвилин.
- Коли паста буде готова, відкиньте її на друшляк, залишивши невелику кількість води, в якій вона готувалася. Покладіть спагетті у соус, перемішайте. Влийте лимонний сік, вмішайте половину руколи.
- Спробуйте і, якщо треба, приправте сіллю та перцем. Розкладіть по тарілках.
- Посипте тертою лимонною цедрою і руколою, що залишилася.
Смачного!