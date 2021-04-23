Рецепт спагеті у томатному соусі від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом спагеті з томатним соусом. Як готувати – читайте у матеріалі.

Марко Черветті пропонує приготувати пасту з додаванням свіжих томатів та спецій. Страву можна подавати на обід або вечерю.

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Рецепт пасти

Помийте томати, розділіть навпіл, викладіть на деко, посипте орегано. Почистіть часник, додайте у томати. Перець чилі помийте, викладіть на деко з томатами. Відправте запікатись протягом 15 хвилин при температурі 250 градусів. Готові томати подрібніть до однорідної консистенції, додайте цукор, перемішайте. Сир натріть на грубій тертці. У каструлю з водою викладіть пасту, варіть до стану аль денте. Викладіть пасту на пательню з оливковою олією, додайте сир, соус, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 1,5 кілограми томатів;– 200 грамів спагеті;– 5 грамів сиру Пармезан;– оливкова олія;– базилік;– орегано;– перець чилі;– 5 зубчиків часнику;– цукор;– сіль.

Рецепт пасти з томатами від Марко Черветті у відео: