Відпочивати потрібно навіть на кухні: швидкі спагетті з песто
Джерело:ВВС Food
Вихідні – це час для відпочинку, а не для плити. Втім, смачно поїсти хочеться завжди, тому на допомогу прийдуть легкі та дуже смачні страви.
Спагетті з песто – це не лише дуже смачно, а й дешево. Ця страва чудово підходить для вихідних, але також може прийти на виручку у будні, коли часу на довге готування просто немає.
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Рецепт спагетті з песто
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Просто, швидко та дуже смачно / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 400 грамів спагетті;
– 200 грамів дрібно нарізаної капусти кале;
– 100 грамів смаженого арахісу;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки тертого сиру + ще трішки для подачі;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
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Приготування:
- Готуємо спагетті у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Після цього зціджуємо їх (трішки води потрібно залишити) та повертаємо у каструлю.
- Капусту, арахіс і часник кладемо у блендер або кухонний комбайн і дрібно мелемо.
- Додаємо у блендер сир, оливкову олію та трішки води з макаронів. Збиваємо до утворення вершкового соусу. Солимо та перчимо.
- Додаємо соус до спагетті та варимо на середньому вогні 1 – 2 хвилини, постійно помішуємо.
- Перед подачею посипаємо тертим сиром.
Смачного!