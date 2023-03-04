Відпочивати потрібно навіть на кухні: швидкі спагетті з песто

4 березня 2023, 14:30
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Джерело:

ВВС Food

Вихідні – це час для відпочинку, а не для плити. Втім, смачно поїсти хочеться завжди, тому на допомогу прийдуть легкі та дуже смачні страви.

Спагетті з песто – це не лише дуже смачно, а й дешево. Ця страва чудово підходить для вихідних, але також може прийти на виручку у будні, коли часу на довге готування просто немає.

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Рецепт спагетті з песто

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Просто, швидко та дуже смачно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 400 грамів спагетті;
– 200 грамів дрібно нарізаної капусти кале;
– 100 грамів смаженого арахісу;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки тертого сиру + ще трішки для подачі;
2 столові ложки оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.

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Приготування:

  • Готуємо спагетті у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Після цього зціджуємо їх (трішки води потрібно залишити)  та повертаємо у каструлю.
  • Капусту, арахіс і часник кладемо у блендер або кухонний комбайн і дрібно мелемо.
  • Додаємо у блендер сир, оливкову олію та трішки води з макаронів. Збиваємо до утворення вершкового соусу. Солимо та перчимо.
  • Додаємо соус до спагетті та варимо на середньому вогні 1 – 2 хвилини, постійно помішуємо.
  • Перед подачею посипаємо тертим сиром.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська