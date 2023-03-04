Відпочивати потрібно навіть на кухні: швидкі спагетті з песто

Вихідні – це час для відпочинку, а не для плити. Втім, смачно поїсти хочеться завжди, тому на допомогу прийдуть легкі та дуже смачні страви.

Спагетті з песто – це не лише дуже смачно, а й дешево. Ця страва чудово підходить для вихідних, але також може прийти на виручку у будні, коли часу на довге готування просто немає.

До речі Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Рецепт спагетті з песто

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Просто, швидко та дуже смачно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 400 грамів спагетті;

– 200 грамів дрібно нарізаної капусти кале;

– 100 грамів смаженого арахісу;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 4 столові ложки тертого сиру + ще трішки для подачі;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Цікаво Перекус повинен бути особливим: легка паста, яка завжди здолає голод

Приготування:

Готуємо спагетті у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Після цього зціджуємо їх (трішки води потрібно залишити) та повертаємо у каструлю.

Капусту, арахіс і часник кладемо у блендер або кухонний комбайн і дрібно мелемо.

Додаємо у блендер сир, оливкову олію та трішки води з макаронів. Збиваємо до утворення вершкового соусу. Солимо та перчимо.

Додаємо соус до спагетті та варимо на середньому вогні 1 – 2 хвилини, постійно помішуємо.

Перед подачею посипаємо тертим сиром.

Смачного!