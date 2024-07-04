Як смачно приготувати спаржу на сковороді: рецепт з яйцем

4 липня 2024, 22:30
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Джерело:

Kwestia smaku

Така спаржа виходить ніжною і соковитою, ви будете готувати її знову і знову. Особливо така страва смакує дітям.

Спаржу можна готувати різними способами – варити, тушкувати, смажити на грилі, запікати або навіть їсти в сирому вигляді в салатах. Спробуйте приготувати її з яйцем і відкрити для себе нову сторінку кулінарних вподобань. 

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Спаржа з яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Простий сніданок / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– пів пучка спаржі;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– 100 грамів помідорів черрі;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка екстра оливкової олії;
– 2 яйця;
– 60 грамів сиру;
– 2 столові ложки тертого пармезану;
для подачі:
– зелень, наприклад, базилік чи шніт-цибуля, і багет.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Дно форми для запікання змастіть вершковим маслом.
  3. Спаржу промийте і відламайте жорсткі світлі кінці (вони відламаються в потрібному місці).
  4. Викладіть в блюдо.
  5. Додайте помідори, розріжте навпіл, потім приправте все сіллю, перцем і скропіть оливковою олією.
  6. Збийте 2 яйця і посипте нарізаним кубиками сиром і тертим пармезаном.
  7. Поставте в духовку і запікайте без кришки 18 – 20 хвилин.
  8. Посипте зеленню і подавайте з хлібом, наприклад, багетом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська