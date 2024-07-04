Як смачно приготувати спаржу на сковороді: рецепт з яйцем
4 липня 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Така спаржа виходить ніжною і соковитою, ви будете готувати її знову і знову. Особливо така страва смакує дітям.
Спаржу можна готувати різними способами – варити, тушкувати, смажити на грилі, запікати або навіть їсти в сирому вигляді в салатах. Спробуйте приготувати її з яйцем і відкрити для себе нову сторінку кулінарних вподобань.
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Спаржа з яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– пів пучка спаржі;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– 100 грамів помідорів черрі;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка екстра оливкової олії;
– 2 яйця;
– 60 грамів сиру;
– 2 столові ложки тертого пармезану;
для подачі:
– зелень, наприклад, базилік чи шніт-цибуля, і багет.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Дно форми для запікання змастіть вершковим маслом.
- Спаржу промийте і відламайте жорсткі світлі кінці (вони відламаються в потрібному місці).
- Викладіть в блюдо.
- Додайте помідори, розріжте навпіл, потім приправте все сіллю, перцем і скропіть оливковою олією.
- Збийте 2 яйця і посипте нарізаним кубиками сиром і тертим пармезаном.
- Поставте в духовку і запікайте без кришки 18 – 20 хвилин.
- Посипте зеленню і подавайте з хлібом, наприклад, багетом.