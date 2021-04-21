Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своєю підбіркою мотиваційних фільмів: список

Джерело:Володимир Ярославський
Відомий шеф-кухар підготував чудову підбірку мотиваційних фільмів, які точно сподобаються кожному!
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами в інстаграм списком мотиваційних фільмів.
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Ніщо так в моменті не заряджає і не мотивує як хороший фільм, – відзначив Володимир Ярославський.
Кадр з фільму "Богемна Рапсодія"
Кадр з фільму "8 миля" у головній ролі – Емінем
Кадр з фільму "Чемпіон"
Кадр з фільму "У погоні за щастям"
Кадр з фільму "1+1"
Гарного вам перегляду!