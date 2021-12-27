Сподобається кожному: як смачно запекти картоплю з куркою у горщиках
27 грудня 2021 , 20:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Страви, приготовані у горщиках, мають особливий смак та аромат. Їх приготування – це легке та приємне знайомство з кулінарним мистецтвом.
Готування їжі в горщиках – це відгук українських традицій з багатовіковою історією. Кожна господиня знає, що для зимових веорів немає нічого кращого, аніж смачна картопля з куркою, запечена у глиняному посуді.
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Прості інгредієнти, трішки кулінарної магії – і на вашому столі з'явиться неймовірно смачна вечеря.
Рецепт картоплі з куркою у горщиках
Час: 1,5 години
Порцій: 2
Неймовірне поєднання / Фото Pinterest
Інгредієнти
- куряче філе – 300 грам;
- картопля – 8 штук;
- цибуля – 2 штуки;
- морква – 1 штука;
- сметана;
- вершкове масло;
- сіль, перець – до смаку.
Приготування
- Нарізаємо цибулю кубиками та обсмажуємо на олії.
- Куряче філе нарізаємо шматочками та додаємо на пательню до цибулі.
- Чистимо картоплю та нарізаємо кубиками.
- Грубо натираємо моркву та додаємо до картоплі.
- Викладаємо у горщики такими шарами: м'ясо з цибулею, картопля з морквою, повторюємо. Поливаємо страву залишками олії.
- У кожен горщик додаємо по ложці сметани та грудочці вершкового масла.
- Накриваємо горщики кришечками та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину, час від часу перевіряючи готовність. За бажанням можна наприкінці дадати у горщики тертий сир.
Смачного!