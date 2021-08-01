Справжній гуцульський бануш за давнім рецептом Ольги Франко

1 серпня 2021 , 14:10
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Джерело:

24 канал

Якщо ви давно шукали справжній рецепт гуцульського банушу – ми його для вас знайшли! У своїй кулінарній книзі "1-ша загальнопрактична книга" Ольга Франко описала багато давніх рецептів, серед них і гуцульський бануш з бринзою.

Бануш – чудовий варіант для ситного та смачного сніданку. За бажанням до страви також можна подавати щойно обсмажені шкварки або шматочки бекону.

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Якщо у вас не має сметани, ви можете заварити кашу на жирних домашніх вершках, або воді, якщо не вживаєте молочних продуктів.

Бануш на сметані за рецептом Ольги Франко

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Гуцульський бануш / Фото Гастроном

Інгредієнти:
 – 1 склянка кукурудзяного борошна;
 – 3 склянки жирної домашньої сметани;
 – 100 г домашньої бринзи;
 – чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Для приготування страви, як її готували в давнину, візьміть невелику каструлю та закип'ятіть в ній сметану. Не забувайте перемішувати її, щоб вона не зварилася.
  2. Всипте кукурудзяне борошно та постійно помішуйте кашу.
  3. Варіть кашу протягом 10 – 15 хвилин до повної готовності. 
  4. Оскільки каша буде подаватися з бринзою авторка не додає до страви сіль. 
  5. Рясно посипте страву сиром, можна додати дрібно нарізану свіжу зелень та поперчити.
  6. У давнину бануш подавали з ряжанкою та кислим молоком. 
    Смачного!
Автор: Богданна Рибак