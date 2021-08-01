Справжній гуцульський бануш за давнім рецептом Ольги Франко

Якщо ви давно шукали справжній рецепт гуцульського банушу – ми його для вас знайшли! У своїй кулінарній книзі "1-ша загальнопрактична книга" Ольга Франко описала багато давніх рецептів, серед них і гуцульський бануш з бринзою.

Бануш – чудовий варіант для ситного та смачного сніданку. За бажанням до страви також можна подавати щойно обсмажені шкварки або шматочки бекону.

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Якщо у вас не має сметани, ви можете заварити кашу на жирних домашніх вершках, або воді, якщо не вживаєте молочних продуктів.

Бануш на сметані за рецептом Ольги Франко

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Гуцульський бануш / Фото Гастроном

– 1 склянка кукурудзяного борошна;– 3 склянки жирної домашньої сметани;– 100 г домашньої бринзи;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: