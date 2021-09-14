Справжній осінній рецепт: американський пиріг з гарбузом та корицею

Якщо ви в пошуках смачного осіннього десерту, цей пиріг з гарбузом та корицею ідеальний варіант. А ще він чудово смакує зі збитими вершками та ароматним чаєм з лимоном.

Американський пиріг з гарбузом та корицею – це ідеальний осінній десерт. Цей пиріг виходить шалено смачним, якщо обрати для його приготування гарбуз сорту "Гітара". Важливо, що він був солодким.

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Рецепт гарбузового пирога

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 8



Гарбузовий пиріг / Фото Прості рецепти

– 400 г борошна;– 250 г вершкового масла;– 3 шт. курячих яєць;– 900 г гарбуза;– 200 г цукру;– 200 мл жирних вершків 30 – 33%;– мелена кориця на ваш смак;– ванілін на ваш смак;– сіль на ваш смак.

Приготування:

Ретельно просійте борошно та сіль через дрібне сито, щоб не було грудочок. Вершкове масло натріть на грубій тертці та перетріть руками в крихту.



Приготування пирога / Фото Їжа

Додайте до борошна яйце та замісіть тісто.

Сформуйте з пісочного тіста кулю, загорніть її в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 30 – 50 хвилин.

Почистіть гарбуз від шкіри та насіння. Наріжте його кубиками та відправте в каструлю з товстим дном. Влийте трішки води та тушкуйте гарбуз доки він не розм'якне.



Приготування пирога / Фото Їжа

Подрібніть гарбуз в пюре за допомогою блендера.

Розкачайте тісто колом та викладіть його у керамічну форму для випікання. Чудово підійде форма діаметром 30 сантиметрів.



Приготування пирога / Фото Їжа

Проколіть тісто виделкою, щоб під час випікання воно не підіймалося. Припечіть тісто в духовці протягом 15 хвилин при 190 градусах.

Викладіть гарбузове пюре в глибоку миску та змішайте з яйцями, цукром, вершками та прянощами.

Вилийте суміш на тісто та відправте випікатися в духовку на 50 – 60 хвилин при температурі 180 градусів.



Приготування пирога / Фото Їжа