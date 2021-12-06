Справжня солодка казка: перевірений рецепт медівника
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Не знаєте, що приготувати до святкового столу? У нас є для вас один варіант – медівник! Рецепт та детальна інструкція приготування солодкої випічки вже чекає на вас.
Медівник – улюблена солодка випічка, яка відома нам ще з дитинства. Мабуть, ваша бабуся не раз випікала його на свята й залишила вам свій родинний рецепт. Проте ми підготували для вас ще один!
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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився власним родинним рецептом медівника, за яким готує й у своєму закладі. Кухар детально описав важливі процеси приготування медівника та точну кількість інгредієнтів для випічки.
Рецепт медівника
- Час: 60 хвилин (8 – 10 година на просочування)
- Порції: 8
Медівник / Фото Ярославського
– 200 грамів гречаного меду;
– 100 грамів цукру;
– 2 штуки сирих яєць;
– 100 грамів вершкового масла;
– 10 грамів соди;
– 550 грамів борошна.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти окрім борошна.
- Відправте на водяну баню та перемішуйте до піноутворення. Температура суміші повинна сягати 60 градусів.
- Всипте борошно та замісіть тісто лопаткою.
- Охолодіть тісто під шаром харчової плівки, краще перекласти його на стільницю.
- Коли тісто буде ледь теплим – розділіть його на 5 частин.
- Розкачайте кожну в тонкий корж.
Я працюю одразу ж на пергаменті – це надзвичайно зручно. Підпиляю борошном і розкачую тісто прямо за формою паперу,
– відзначив Ярославський.
- Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте коржі 6 хвилин.
– 600 грамів сметани;
– 400 грамів жирних вершків;
– 180 грамів меду;
– 5 грамів соку лимона.
Приготування:
- Змішайте сметану з медом, влийте збиті вершки.
- Додайте лимонний сік та перемішайте.
- Викладіть коржі у форму, перекладіть кремом.
Медівник / Фото Ярославського
- Відправте торт на ніч в холодильник, щоб він просочився.
- Готовий медовик подавайте до столу нарізаний порційними шматочками. Смачного!
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Текст публікації Володимира Ярославського:
Медівник. Ви тільки спробуйте !
Мед гречаний 200 г, цукор 100 г, яйце велике 2 шт., масло вершкове 100 г, сода 10 г, борошно 550 г.
Все крім борошна гріємо на водяній бані до піноутворення - це приблизно 60 градусів, потім всипаємо борошно і швидко замішуємо тісто, краще це робити дерев’яною лопаткою. Остуджуємо на столі під плівкою, і поки тісто ще ледь тепле, ділимо його на 5 коржів. Важливо їх зробити дуже тоненькими!
Тож я працюю одразу ж на пергаменті – це надзвичайно зручно. Підпиляю борошном і розкочую тісто прямо за формою паперу. Випікаю просто у духовці – температура 160. Печу до карамельного кольору. На це треба приблизно 6 хвилин.
На остиглі коржі наношу крем:
Сметана 20-25% – 600 г
Вершки збиті 400 г
Мед 180 г або цукор з медом
Сік лимона 5 г
Змішуємо сметану з медом, додаємо збиті вершки та трохи лимонного соку для трохи кращого смаку. Збираю медовик одразу у формі бажано в мене на роботі прямокутна - ви можете узяти 26 см. Викладаємо коржі і перешаровуємо кремом. Дати настоятися ніч у холодильнику, найкраще накритою плівкою.