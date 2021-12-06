Справжня солодка казка: перевірений рецепт медівника

Не знаєте, що приготувати до святкового столу? У нас є для вас один варіант – медівник! Рецепт та детальна інструкція приготування солодкої випічки вже чекає на вас.

Медівник – улюблена солодка випічка, яка відома нам ще з дитинства. Мабуть, ваша бабуся не раз випікала його на свята й залишила вам свій родинний рецепт. Проте ми підготували для вас ще один!

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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився власним родинним рецептом медівника, за яким готує й у своєму закладі. Кухар детально описав важливі процеси приготування медівника та точну кількість інгредієнтів для випічки.

Рецепт медівника

Час: 60 хвилин (8 – 10 година на просочування)

60 хвилин (8 – 10 година на просочування) Порції: 8



Медівник / Фото Ярославського

– 200 грамів гречаного меду;– 100 грамів цукру;– 2 штуки сирих яєць;– 100 грамів вершкового масла;– 10 грамів соди;– 550 грамів борошна.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти окрім борошна.

Відправте на водяну баню та перемішуйте до піноутворення. Температура суміші повинна сягати 60 градусів.

Всипте борошно та замісіть тісто лопаткою.

Охолодіть тісто під шаром харчової плівки, краще перекласти його на стільницю.

Коли тісто буде ледь теплим – розділіть його на 5 частин.

Розкачайте кожну в тонкий корж.

Я працюю одразу ж на пергаменті – це надзвичайно зручно. Підпиляю борошном і розкачую тісто прямо за формою паперу,

– відзначив Ярославський.

Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте коржі 6 хвилин.

– 600 грамів сметани;– 400 грамів жирних вершків;– 180 грамів меду;– 5 грамів соку лимона.

Приготування:

Змішайте сметану з медом, влийте збиті вершки.

Додайте лимонний сік та перемішайте.

Викладіть коржі у форму, перекладіть кремом.



Медівник / Фото Ярославського

Відправте торт на ніч в холодильник, щоб він просочився.

Готовий медовик подавайте до столу нарізаний порційними шматочками. Смачного!

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Текст публікації Володимира Ярославського:

Медівник. Ви тільки спробуйте !

Мед гречаний 200 г, цукор 100 г, яйце велике 2 шт., масло вершкове 100 г, сода 10 г, борошно 550 г.

Все крім борошна гріємо на водяній бані до піноутворення - це приблизно 60 градусів, потім всипаємо борошно і швидко замішуємо тісто, краще це робити дерев’яною лопаткою. Остуджуємо на столі під плівкою, і поки тісто ще ледь тепле, ділимо його на 5 коржів. Важливо їх зробити дуже тоненькими!

Тож я працюю одразу ж на пергаменті – це надзвичайно зручно. Підпиляю борошном і розкочую тісто прямо за формою паперу. Випікаю просто у духовці – температура 160. Печу до карамельного кольору. На це треба приблизно 6 хвилин.

На остиглі коржі наношу крем:

Сметана 20-25% – 600 г

Вершки збиті 400 г

Мед 180 г або цукор з медом

Сік лимона 5 г

Змішуємо сметану з медом, додаємо збиті вершки та трохи лимонного соку для трохи кращого смаку. Збираю медовик одразу у формі бажано в мене на роботі прямокутна - ви можете узяти 26 см. Викладаємо коржі і перешаровуємо кремом. Дати настоятися ніч у холодильнику, найкраще накритою плівкою.