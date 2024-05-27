Ви готуватимете їх постійно: елементарний рецепт спринг-ролів з крабовими паличками

27 травня 2024, 14:59
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Спринг-роли готуються дуже швидко. Ця корисна страва чудово згодиться і для святкового столу, і для перекусу.

Для приготування спринг-ролів потрібен рисовий папір, інформує Смачно 24. Він продається майже в кожному супермаркеті.

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Спринг-роли з крабовими паличками

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 упаковка крабових паличок;
– 6 листів рисового паперу;
– 1 огірок;
– 1 солодкий перець;
– 1 морква;
– листя салату до смаку;
– соус до смаку.

Приготування:

  1. Огірок та перець наріжте довгою соломкою, а моркву натріть або також наріжте соломкою.
  2. Рисовий папір занурте у велику миску з теплою водою на декілька секунд. Далі викладіть його на велику пласку тарілку.
  3. Зверху на папір покладіть один листок салату, крабову паличку, шматочки огірка, перцю і моркви.
  4. Згорніть у рол. Лівий і правий край рисового паперу загорніть до середини, щоб нічого не випадало.
  5. Сформуйте ще декілька ролів, налийте улюблений соус у соусник і подавайте на стіл.

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Автор: Ольга Котів