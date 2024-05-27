Ви готуватимете їх постійно: елементарний рецепт спринг-ролів з крабовими паличками
27 травня 2024, 14:59Читать новость на русском
Спринг-роли готуються дуже швидко. Ця корисна страва чудово згодиться і для святкового столу, і для перекусу.
Для приготування спринг-ролів потрібен рисовий папір, інформує Смачно 24. Він продається майже в кожному супермаркеті.
Варто спробувати Просто і неймовірно смачно: приготуйте польський салат з молодою капустою
Спринг-роли з крабовими паличками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
– 1 упаковка крабових паличок;
– 6 листів рисового паперу;
– 1 огірок;
– 1 солодкий перець;
– 1 морква;
– листя салату до смаку;
– соус до смаку.
Приготування:
- Огірок та перець наріжте довгою соломкою, а моркву натріть або також наріжте соломкою.
- Рисовий папір занурте у велику миску з теплою водою на декілька секунд. Далі викладіть його на велику пласку тарілку.
- Зверху на папір покладіть один листок салату, крабову паличку, шматочки огірка, перцю і моркви.
- Згорніть у рол. Лівий і правий край рисового паперу загорніть до середини, щоб нічого не випадало.
- Сформуйте ще декілька ролів, налийте улюблений соус у соусник і подавайте на стіл.