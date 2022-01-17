Скуштуйте щось нове: готуємо салат з макаронами
17 січня 2022 , 17:32Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Макаронний салат швидко готується і такий смачний! Універсальний салат з макаронами з неймовірною вершковою заправкою, який ідеально підходить для посиденьок, барбекю, обідів та на вечерю. Також його можна подавати як гарнір!
Ми впевнені, що ви ще не куштували такий оригінальний та ситний салат. До речі, ідеальним доповненням до нього буде запечені курячі гомілки або стегенця.
Читайте також Що приготувати з курячого фаршу: оригінальні страви, які оцінять навіть гурмани
Рецепт салату з макаронами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Фото Cafe delites
– 250 грамів сухих макаронів;
– ½ солодкого червоного перцю;
– ½ червоної ріпчастої цибулі;
– 1 морквина;
– 2 маринованих огірки;
– 1/4 склянки нарізаної селери,
Для соусу:
– 1 склянка майонезу;
– ¼ склянки сметани;
– 2 столові ложки білого оцту;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 2 столові ложки свіжої подрібненої петрушки;
– 1 столова ложка свіжої цибулі;
– 1 ½ чайної ложки цукру;
– 1 чайна ложка подрібненого часнику;
– 1 ¼ чайної ложки солі;
– ½ чайної ложки перцю.
Приготування:
- У великій каструлі відваріть в підсоленій киплячій воді макарони.
- Наріжте невеликими шматочками солодкий перець, цибулю, моркву, огірки та селеру.
- В окремій мисочці змішайте всі інгредієнти для соусу та перемішайте.
Фото Cafe delites
- З відварених макаронів злийте воду та промийте їх під проточною водою. Ретельно процідіть та додайте до решти інгредієнтів для салату.
- Полийте салат соусом та перемішайте, щоб він рівномірно розійшовся з рештою інгредієнтів.
- Присмачте салат сіллю, чорним меленим перцем та оцтом.
Фото Cafe delites
- Залишіть салат на 15 хвилин, щоб інгредієнти нагрілися приблизно до кімнатної температури і осіли.
Смачного!