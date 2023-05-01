Улюблений торт королеви Вікторії – давній рецепт королівської сім'ї
1 травня 2023, 15:13Читать новость на русском
Джерело:Мета
Дружина принца Чарльза III поділилася рецептом улюбленого десерту королеви Вікторії. Так вона віддала шану давнім королівським традиціям.
Напередодні коронації короля Великої Британії, його дружина Камілла Паркер-Боулз поділилася давнім рецептом королівської сім'ї – пухким бісквітним тортом. Королева-консорт вшанувала традиції та показала, що вміє готувати улюблений десерт королеви Вікторії.
Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак
Улюблений торт королеви Вікторії – це поєднання пухких бісквітних коржів з начинкою на вибір: малиновим варенням, шоколадною пастою, або звитими вершками.
Рецепт торта королеви Вікторії від Камілли Паркер-Боулз
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 170 градусів. Заздалегідь підготуйте дві форми для коржів глибиною не менше 2,5 сантиметри і діаметром приблизно 18 сантиметрів. Злегка змащуємо їх вершковим маслом і вкриваємо пергаментом.
- У велику миску просіюємо борошно та розпушувач, додаємо решту інгредієнтів, поступово збиваючи їх електричним вінчиком до однорідності.
- Якщо суміш занадто густа — не вислизає з дерев'яної ложки, коли стукаєш нею по стінці миски, додаємо 1 – 2 чайні ложки теплої води та знову збиваємо масу.
- Розділяємо тісто на дві частини та помістіть їх у дві підготовлені форми. Вирівнюємо й випікаємо коржі на середній полиці духовки близько 30 хвилин.
- Коли коржі будуть готові, залишаємо їх у формах на 30 секунд, потім ослабляємо стінки та перевертаємо їх на решітку для охолодження. Зніміть паперову основу лише тоді, коли коржі повністю охолонуть.
- Змащуємо один із коржів будь-якою начинкою: джемом зі свіжими вершками, нутелою на ваш вибір. Накриваємо другим коржем, щоб вийшов сендвіч.
- Верхній корж посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!