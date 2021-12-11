Старопольський медівник: готуємо за давнім рецептом Лілії Цвіт
11 грудня 2021 , 22:16Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Якщо ви обожнюєте медівники, спробуйте приготувати старопольський з повидлом. Він стане окрасою святкового столу.
Старопольський медівник, або як його ще називають пєрнік – смачна домашня випічка, яку готували в давнину. Особливістю цього медівника є те, що після випікання його розрізають та перемащують сливовим або яблучним повидлом.
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Рецепт старопольського медівника з повидлом
- Час: 2 години
- Порції: 1
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 грамів меду;
– 2 сирих яйця;
– 70 грамів цукру;
– 50 грамів сметани;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка кориці.
Додатково:
– 200 грамів повидла (сливове або яблучне);
– 150 грамів шоколаду;
– горіхи.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте рідкий мед, сметану, масло та яйця, всипте цукор.
- Ретельно збийте масу міксером.
- Окремо змішайте соду, борошно та мелену корицю.
- До рідких інгредієнтів всипте сухі та перемішайте до однорідної консистенції. Тісто повинно вийти, як густа сметана.
Скріншот з відео
- Перекладіть тісто в деко розміром 25х14 сантиметрів, попередньо вкрийте його пергаментом.
- Випікайте медівник в розігрітій до 160 – 170 градусів духовці 60 хвилин.
- Вийміть медівник з форми та охолодіть. Далі слід розрізати його на дві частини.
- Змастіть його повидлом та прикрийте другою частиною медівника.
- Розтопіть шоколад та змастіть ним медівник, прикрасьте половинками волоських горіхів.
- Залишіть на 30 хвилин, щоб шоколад застиг.
Медівник готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування старопольського медівника з повидлом: