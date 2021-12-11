Старопольський медівник: готуємо за давнім рецептом Лілії Цвіт

Якщо ви обожнюєте медівники, спробуйте приготувати старопольський з повидлом. Він стане окрасою святкового столу.

Старопольський медівник, або як його ще називають пєрнік – смачна домашня випічка, яку готували в давнину. Особливістю цього медівника є те, що після випікання його розрізають та перемащують сливовим або яблучним повидлом.

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Рецепт старопольського медівника з повидлом

Час: 2 години

2 години Порції: 1

– 100 грамів вершкового масла;– 200 грамів меду;– 2 сирих яйця;– 70 грамів цукру;– 50 грамів сметани;– 250 грамів борошна;– 1 чайна ложка соди;– 1 чайна ложка кориці.– 200 грамів повидла (сливове або яблучне);– 150 грамів шоколаду;– горіхи.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте рідкий мед, сметану, масло та яйця, всипте цукор.

Ретельно збийте масу міксером.

Окремо змішайте соду, борошно та мелену корицю.

До рідких інгредієнтів всипте сухі та перемішайте до однорідної консистенції. Тісто повинно вийти, як густа сметана.

, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.



Скріншот з відео

Перекладіть тісто в деко розміром 25х14 сантиметрів, попередньо вкрийте його пергаментом.

Випікайте медівник в розігрітій до 160 – 170 градусів духовці 60 хвилин.

Вийміть медівник з форми та охолодіть. Далі слід розрізати його на дві частини.

Змастіть його повидлом та прикрийте другою частиною медівника.

Розтопіть шоколад та змастіть ним медівник, прикрасьте половинками волоських горіхів.

Залишіть на 30 хвилин, щоб шоколад застиг.

Медівник готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування старопольського медівника з повидлом: