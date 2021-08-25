Старосвітська самобутність: древній рецепт молочної запіканки
Джерело:Food and Mood
З популяризацією молочних продуктів в Україні стали готувати чимало страв, головним інгредієнтом яких був сир чи молоко. Однією із таких трапез є молочна запіканка, яку готували ще наші бабусі.
Народження запіканки пов’язують з французькою кухнею. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти приготування запіканок прийшли приблизно в XVIII столітті.
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Молочна запіканка – надзвичайно проста та дешева страва. Її головними інгредієнтами є молоко та яйця. За особливим старовинним рецептом її готували в печі.
Рецепт молочного суфле
Цю страву можна назвати першим суфле, яке готували ще наші бабусі у селах. Такий смаколик краще готувати порційно в горщиках або маленьких формочках.
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
За рецептами наших бабусь / Фото Food and Mood
Інгредієнти:
- 1,3 літра молока;
- 5 яєць;
- сіль до смаку;
- ягоди – для прикраси.
Приготування:
- Яйця з молоком старанно збийте за допомогою міксера.
- Отриману суміш посоліть до смаку.
- Розлийте молочну масу по формах. Краще обирати посудини з високими бортами.
- Молочну масу у формах поставте у духовку, розігріту до 190 градусів.
- Випікати потрібно до золотистої скоринки 15-20 хвилин.
- Готову страву подають із джемом або свіжими ягодами.