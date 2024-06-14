Ідеальний стейк на грилі: шеф розкрив усі секрети – рецепт з відео
14 червня 2024, 12:55Читать новость на русском
Джерело:Андрій Клюс
На грилі можна смажити не лише шашлики, а й стейки. М'ясо буде дуже соковитим, якщо ви знаєте ці прості секрети.
Ваші близькі точно здивуються зміні меню на природі. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт шеф-кухаря Андрія Клюса в життя.
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Стейк на грилі
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 яловичий стейк T-Bone;
– сіль, олія до смаку.
Для соусу:
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 20 мілілітрів білого сухого вина;
– 250 мілілітрів вершків 30%;
– 1 гілочка розмарину;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.
Для овочів на грилі:
– 1 кабачок;
– 2 червоні цибулини;
– 2 рожеві томати;
– 1 баклажан;
– 2 солодкі перці;
– 2 варені кукурудзи.
Приготування:
- Почистьте цибулю для соусу та наріжте її дрібними кубиками. Очищені зубчики часнику розчавіть ножем та подрібніть.
- На розігріту пательню налийте олію та всипте туди цибулю й часник. Швидко перемішайте та відставте.
- Поверніть пательню знову на вогонь та влийте вино. Тушкуйте, поки алкоголь не випарується.
- Далі влийте вершки та додайте чорний перець. Посоліть та лишіть соус уварюватися. Також покладіть на пательню гілочку розмарину.
- Вимийте овочі, які плануєте смажити на грилі. З перців видаліть серцевину та розріжте вздовж на 4 – 6 частин. Кукурудзу наріжте шайбочками завтовшки близько 3 сантиметри. Баклажан, кабачок, очищену червону цибулю та помідори наріжте кружальцями. Складіть усі овочі в миску, заправте олією, перцем, сіллю та сушеним чебрецем.
- Викладіть овочі, окрім помідора, на гриль. Перевертайте щипцями, щоб не підгоріли. Помідори покладіть в останню чергу та стежте, щоб вони зберегли форму і не розтеклися.
- Натріть м'ясо з обох боків сіллю та змастіть олією. Розмістіть стейк на грилі вертикально. Потримайте так хвилину, щоб кісточка прогрілася. Далі покладіть стейк на гриль горизонтально та накрийте кришкою. Через 2 хвилини переверніть і знову накрийте. М'ясо має взятися з обох боків скоринкою.
- Загорніть стейк у фольгу та дайте йому 5 хвилин відпочити. Завдяки цьому сік рівномірно розподілиться та не витече під час нарізання.