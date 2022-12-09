Стейк з салату ромен: підійде і в піст, і до свята
9 грудня 2022, 10:56Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Не знаєте, що приготувати аби і Різдвяний піст не порушувати, але й перекусити смачно? Скористайтеся цим рецептом!
Ми звикли часто вживати у своєму раціоні страви з м'яса, але під час Різдвяного посту християни намагаються обмежити себе у вживанні цього продукту. Щоб ситно і з користю попоїсти, спробуйте цей рецепт овочевого стейка.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом смачного стейку з салату ромен, аби й ви могли переконатися у відмінності такої страви. Кулінар переконує, що жодна його вечірка не обходиться без цієї страви, особливо з барбекю.
Рецепт стейка з салату ромен
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
– салат ромен;
– сіль;
– 20 грамів олії;
– 50 грамів горіхового соусу;
– авокадо;
– цибуля кріспі (за бажанням).
Приготування:
- Обирайте для страви маленькі качани салату ромен, так буде зручніше. Розріжте їх навпіл повздовж, збризніть олією. Відправте салат на гриль, або на електричне барбекю.
- Обсмажуйте з обох сторін 5 – 10 хвилин.
- Наріжте очищене авокадо тонкими скибками, викладіть на тарілку. Полийте горіховим соусом.
- Зверху викладіть ромен, посипте сіллю та за бажанням хрумкою цибулею у фритюрі.
Нехай смакує!