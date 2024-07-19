Смачніші, ніж голубці: готуємо фантастичні стейки з капусти з фаршем
19 липня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:Ольга Дорош
Стейки з капусти можуть бути не лише вегетаріанськими. З фаршем та вершковим соусом вони будуть смачнішими, ніж голубці.
Проте готуються вони значно простіше. Такі стейки сподобаються всім вашим рідним.
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Стейки з капусти
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
– 1 середня капустина;
– 500 грамів курячого фаршу;
– 5 столових ложок сметани;
– 2 зубчики часнику;
– спеції, сіль до смаку;
– 30 – 40 грамів твердого сиру;
– великий помідор.
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Приготування:
- Помийте капусту та обережно наріжте її на стейки товщиною приблизно 1 сантиметр.
- Змішайте сметану, подрібнений часник та спеції. Щедро намастіть капустяні стейки.
- На соус викладіть порізаний кільцями помідор.
- У фарш додайте сіль, спеції, добре перемішайте та відбийте. Викладіть котлетами на помідор.
- Поставте все в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Потім вийміть, посипте тертим сиром і відправте запікатися ще на хвилин 15 при 180 градусах.