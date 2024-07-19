Смачніші, ніж голубці: готуємо фантастичні стейки з капусти з фаршем

19 липня 2024, 15:59
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Джерело:

Ольга Дорош

Стейки з капусти можуть бути не лише вегетаріанськими. З фаршем та вершковим соусом вони будуть смачнішими, ніж голубці.

Проте готуються вони значно простіше. Такі стейки сподобаються всім вашим рідним.

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Стейки з капусти

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 середня капустина;
– 500 грамів курячого фаршу;
– 5 столових ложок сметани;
– 2 зубчики часнику;
– спеції, сіль до смаку;
– 30 – 40 грамів твердого сиру;
– великий помідор.

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Приготування:

  1. Помийте капусту та обережно наріжте її на стейки товщиною приблизно 1 сантиметр.
  2. Змішайте сметану, подрібнений часник та спеції. Щедро намастіть капустяні стейки.
  3. На соус викладіть порізаний кільцями помідор.
  4. У фарш додайте сіль, спеції, добре перемішайте та відбийте. Викладіть котлетами на помідор.
  5. Поставте все в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Потім вийміть, посипте тертим сиром і відправте запікатися ще на хвилин 15 при 180 градусах.

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Автор: Ольга Котів