Страва для лінивих за 5 хвилин: смачна піца з куркою на сковорідці
7 вересня 2021 , 14:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо у вас немає часу замішувати дріжджове тісто чи ви просто не любите мати з ним справу, ось ідеальний варіант – швидка піца на сковорідці. Сьогодні ми приготуємо її з куркою, сиром і кукурудзою.
Але начинка може бути будь-якою. Головне – не переборщіть із кількістю інгредієнтів.
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Піца на сковорідці – смачна й швидка страва, яку обов'язково полюбить ваша родина.
Рецепт піци на сковорідці
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порції: 2
Піца / Фото Кухар
– 8 ст. л. борошна;
– 8 ст. л. сметани або майонезу;
– 2 курячих яйця;
– 1 відварена куряча грудка;
– 100 г твердого сиру;
– помідори – на ваш смак;
– кукурудза – на ваш смак.
Приготування:
- Щоб приготувати тісто для піци, змішайте сметану або майонез у глибокій мисці. Вибийте яйця та перемішайте.
- Додайте борошно в миску з іншими інгредієнтами та ретельно вимішайте тісто.
- Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте готове тісто в сковорідку та починайте викладати начинку.
- Поріжте курятину шматочками та викладіть на тісто.
- Помідор помийте, поріжте кільцями та теж додайте до піци. Посипте страву кукурудзою.
- Натріть твердий сир на грубій терці та рясно посипте рим піцу. Накрийте її кришкою.
- Смажте піцу на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин.
- Зніміть кришку та перекладіть піцу на таріль. Подавайте до столу гарячою.
Смачного!