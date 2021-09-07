Страва для лінивих за 5 хвилин: смачна піца з куркою на сковорідці

7 вересня 2021 , 14:24
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Джерело:

24 канал

Якщо у вас немає часу замішувати дріжджове тісто чи ви просто не любите мати з ним справу, ось ідеальний варіант – швидка піца на сковорідці. Сьогодні ми приготуємо її з куркою, сиром і кукурудзою.

Але начинка може бути будь-якою. Головне – не переборщіть із кількістю інгредієнтів.

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Піца на сковорідці – смачна й швидка страва, яку обов'язково полюбить ваша родина.

Рецепт піци на сковорідці

  • Час: 5 – 10 хвилин
  • Порції: 2


Піца / Фото Кухар

Інгредієнти:
 – 8 ст. л. борошна;
 – 8 ст. л. сметани або майонезу;
 – 2 курячих яйця;
 – 1 відварена куряча грудка;
 – 100 г твердого сиру;
 – помідори – на ваш смак;
 – кукурудза – на ваш смак.

Приготування:

  1. Щоб приготувати тісто для піци, змішайте сметану або майонез у глибокій мисці. Вибийте яйця та перемішайте.
  1. Додайте борошно в миску з іншими інгредієнтами та ретельно вимішайте тісто.
  1. Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте готове тісто в сковорідку та починайте викладати начинку.
  1. Поріжте курятину шматочками та викладіть на тісто.
  1. Помідор помийте, поріжте кільцями та теж додайте до піци. Посипте страву кукурудзою.
  1. Натріть твердий сир на грубій терці та рясно посипте рим піцу. Накрийте її кришкою.
  1. Смажте піцу на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин.
  1. Зніміть кришку та перекладіть піцу на таріль. Подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак